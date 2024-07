L'Espanya de Jordi Ribera comença els Jocs amb bon peu (25-22)

Primera prova complicada però amb resultat exitós al final per l'Espanya d'handbol del sarrianenc Jordi Ribera en els Jocs Olímpics. Els espanyols han superat Eslovènia (25-22) en un partit que se'ls hi havia complicat molt al descans, en què s'ha arribat amb una avantatge de tres gols pels eslovens (8-11). El millor era el resultat, sent Pérez de Vargas el que mantenia amb vida a la selecció amb les seves aturades.

A la represa, Ribera ha sabut trobar la tecla perquè els seus jugadors juguessin amb més fluidesa en atac i els espanyols han remuntat col·locant-se amb un màxim avantatge de tres dianes que han sabut gestionar fins al final del matx. El proper compromís dels de Jordi Ribera serà dilluns davant Suècia.