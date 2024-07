Jordi Adroher renova un any més amb el SHUM

Orfes d’OK Lliga, les comarques gironines gaudiran aquesta temporada de cinc equips a l’OK Lliga Plata amb Girona, Lloret, Palafrugell, SHUM i Olot. Tots cinc estan perfilant ja les plantilles per a la nova temporada, tant per mirar amunt com per no passar angúnies. En aquest sentit, el SHUM Frit Ravich va per feina i ja té lligats uns quants jugadors per l’exercici entrant. El més destacat, sense cap mena de dubte, Jordi Adroher. L’internacional continuarà una temporada més a Maçanet de la Selva, on va tornar la temporada passada, amb 38 anys, després procedent de l’Oliveirense. Adroher ha estat un dels més destacats del SHUM, novè classificat final, a més a més, de ser el màxim golejador del grup del Sud d’OK Lliga Plata amb vint-i-vuit gols en vint-i-dos partits.

Adroher, que al novembre farà quaranta anys, manté la il·lusió intacta per ajudar el club del seu poble on va començar a patinar abans de volar pels millors clubs del panorama continental (Vic, Barça, Reus, Breganze, Benfica o Liceo, entre altres) i convertir-se en un dels millors jugadors del món. Al seu palmarès hi figuren dos Mundials, un parell d’Europeus i dues Copes d’Europa i un grapat de Lligues domèstiques. Amb Adroher, també continuen Sergi Pujol, Jordi Bancells, Àlex Rovira, Pepe Hernández i Nil Tarrés. Resta per veure qui serà l’entrenador perquè Rodri no continua.