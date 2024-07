La nova aventura del Bàsquet Girona a l'ACB comença a Màlaga

Els nervis per descobrir allò desconegut s'accentuen, els dies previs. El Bàsquet Girona comença una nova aventura a l'ACB. La primera des de l'inici amb Fotis Katsikaris, i un equip força renovat. La tercera consecutiva a l'elit, on les expectatives dibuixen quelcom més que la permanència, un objectiu que sempre cal tancar com sigui. Els gironins s'estrenaran el dissabte 28 de setembre a la pista de l'Unicaja (18 hores). Una mica més d'un mes més tard de la tornada a la feina, prevista per al 9 d'agost. Hi haurà temps per posar-se a to, sense dubte.

El primer dels derbis catalans que hi haurà serà ben aviat, en la jornada 2, en el primer duel al pavelló de Fontajau. Serà el diumenge 6 d'octubre a les 17 hores contra el Baxi Manresa.