"Puc continuar sumant": l'Uni Girona fa oficial la renovació de Jordi Sargatal

No són paraules buides. Les diu perquè les creu de veritat. "Puc continuar sumant dins de l'staff tècnic, amb els nous reptes que tenim al davant", assegura, en declaracions emeses pel club, Jordi Sargatal, que es mantindrà al costat de Roberto Íñiguez a la banqueta de l'Uni Girona. "Estic molt content de poder-hi ser un any més. L'experiència ha estat molt intensa i gratificant, he sentit molt bona connexió amb l'entrenador. Podem continuar creixent i coneixent-nos. A més, les noves incorporacions són molt il·lusionants, espero que la gent gaudeixi de l'equip i practicar un joc atractiu i sòlid", confessa, just després d'allargar el vincle que l'unia amb l'entitat una temporada més.

L'equip gironí, canviat radicalment a la recerca d'una transformació necessària per reinventar-se de nou, tant dins com a fora de la pista, s'alimenta de bones promeses per convèncer-se a si mateix que aquesta serà la bona. La directora esportiva, Laia Palau, dona algunes claus de per quina raó la continuïtat de Sargatal ja és una realitat. "Per la seva capacitat de treball, la seva fermesa i el fet de saber estar en moments difícils pensem que és una gran peça per donar solidesa a aquest cos tècnic per la temporada vinent”.