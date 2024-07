El remer gironí Aleix Garcia lluitarà dijous per les medalles

El rem està donant alegries a l'esport gironí en aquests Jocs Olímpics de París. Aleix Garcia, fent parella amb Rodrigo Conde, va aconseguir classificar-se per la gran final de doble escull. El bot del de Serinyà i el gallec va ser segon a la seva sèrie rere Països Baixos i es va garantir ser un dels sis millors dels Jocs, la qual cosa els assegura diploma, i, sobretot, poder lluitar per les medalles dijous al matí (11.30 hores). Dimecres serà el torn del banyolí Dennis Carracedo, que fa parella amb Caetano Horta, que cercarà també un lloc a la final de doble escull lleuger.

«Hem fet el segon pas i ja som a la final. Estem molt contents amb la regata. Ha estat molt renyida, la lluita amb els nostres rivals ha sigut molt igualada. Però bé, hem empès una miqueta al final i hem acabat segons», explicava Garcia en acabar la prova. El gironí es mostra optimista amb les seves opcions finals. «Tenim un molt bon temps per lluitar per la medalla. Dijous és el dia i volem fer història perquè fa quaranta anys que no hi ha cap medalla en el rem. Tenim tots els números per aconseguir-ho, si fem una bona regata».

Els Països Baixos, subcampions olímpics a Tòquio 2020, van imposar-se amb un temps de 6:13.60, just per davant de la parella espanyola (6:14.91) i Romania (6:15.73). Lluitaran pel metall contra els tres primers classificats de la segona semifinal: Irlanda (6:13.14), els Estats Units (6:14.19) i Nova Zelanda (6:14.30).

La final serà seguida a les instal·lacions del Club Natació Banyoles, expectant davant les evolucions de dos dels seus esportistes, dels quals no es perden cap detall. Dimecres tornaran a agrupar-se per veure la semifinal de Dennis Carracedo, segon en la sèrie, darrere Suïssa. Si el banyolí atrapa la final, que es disputaria divendres, tampoc no se'n perdran cap gest, esclar.

La medalla gironina és més a prop que mai. Tant de bo. I si en poden ser dues, millor.