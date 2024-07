Un mes d'octubre clau per acabar d'il·lusionar

El primer mes de competició oficial d’una temporada de vuit mesos i mig no sempre és suficient per extreure conclusions fefaents sobre el potencial d’un equip, i sinó que li preguntin a un Salva Camps que va deixar el Bàsquet Girona molt a prop del descens al mes de gener després d’un inici de curs amb un prometedor balanç de tres victòries en tres partits.

Tampoc hauria de ser decisiu pel nou Bàsquet Girona, amb mitja plantilla nova i jugadors que hauran de superar un procés d’adaptació a la lliga i l’equip. Però sí que pot ser important per acabar d’engrescar l’afició guanyar o mostrar una imatge competitiva contra un dels grans equips de la lliga.

El Reial Madrid, favorit a revalidar el títol de l’ACB, rebrà el Bàsquet Girona el cap de setmana del 19 o 20 d’octubre i abans els de Katsikaris ja hauran afrontat un altre repte majúscul, visitant en la primera jornada un Unicaja que va acabar primer la passada lliga regular. A banda, els gironins repetiran el duel a Fontajau davant el Múrcia en plenes fires de Sant Narcís, però enguany el rival arribarà amb el cartell de ser el vigent subcampió de la competició i havent mantingut pràcticament el mateix bloc de l’any passat.

Enmig d’aquests duels de màxima dificultat, els de Katsikaris tindran dos tests consecutius i més assequibles a casa que s’haurien de traduir en dues victòries. En la segona jornada, un Manresa afeblit per la marxa de tots els seus jugadors referents visitarà Girona en el primer derbi català de la temporada i una setmana més tard serà el torn d’un Granada que teòricament haurà de tornar a suar per salvar la categoria.

Tot això, esclar, s’ha de posar en l’estricta quarantena que pertoca per les alçades d’estiu en què ens trobem i tenint en compte que la plantilla d’aquests equips encara no està tancada. En aquest sentit s’expressa l’entrenador del Bàsquet Girona, Fotis Katsikaris, que recorda que «les plantilles s’estan acabant de configurar, i per això és difícil entrar en valoracions més concretes dels equips».

En tot cas, pel grec serà clau que l’equip es faci fort a Fontajau, on en la primera volta només hi jugarà vuits partits i els dos últims seran contra Barça i Baskonia. «Fontajau ha de ser un fortí, la nostra afició sempre ha estat al nostre costat i esperem que torni a estar-hi aquest any», declara.

Això és una obvietat. Però per aspirar a objectius més ambiciosos, com poden ser la classificació per competicions europees o fins i tot per la Copa del Rei i el playoff, també s’haurà de mostrar una versió més competitiva fora de casa. Una bona font d’inspiració en aquest sentit són les últimes victòries de la temporada passada a la pista de dos equips superiors com el Gran Canària i el Baskonia.

Guanyar partits lluny de Fontajau, doncs, serà una necessitat per poder fer un pas endavant en una lliga que cada any augmenta en competitivitat, i en què la línia entre l’èxit i el fracàs pot ser molt fina. «Volem ser un equip competitiu a la millor lliga d’Europa i tenim la màxima il·lusió en començar la temporada», assegura Katsikaris, que en 15 dies es posa a treballar amb la nova plantilla. El compte enrere per un nou curs del Bàsquet Girona a l’ACB ja està en marxa.