Remodelació completa de l'equip mèdic de l'Uni

Foc nou a tots els nivells. Després de renovar pràcticament la plantilla de dalt a baix, amb nou jugadores diferents, l’Uni també farà una remodelació total de l’equip mèdic i de preparadors físics. No continua la històrica fisioterapeuta Beti Orden després de 12 temporades al club en dues etapes diferents. I tampoc segueixen l’última fisioterapeuta que s’havia incorporat, Ana Pedrero, el preparador físic, Josep Bofill, i la metgessa des de 2019, Sílvia Treviño.

Fa uns dies, el club va anunciar a través de la xarxa X que no continuava cap d’aquests membres de l’staff. En el cas de Pedrero i Bofill, amb menys antiguitat, els missatge van ser més breus, agraint-los els serveis prestats i desitjant-los sort en el futur. Mentre que pel que fa a Treviño i Orden, els missatges de comiat van ser més efusius, recordant que han sigut peces importants en el creixement i els èxits assolits per l’entitat.

Més enllà d’aquests breus comentaris, però, el club no aclareix si la seva marxa és una decisió consensuada entre les dues parts o bé forçada per una d’elles. En el cas de la històrica Beti Orden, que aquests dies està concentrada amb la selecció espanyola femenina 3x3 amb la jugadora de l’Uni, Sandra Ygueravide, la fi de la seva etapa al club s’explica per la falta d’encaix entre les necessitats de les dues parts.

L’entitat té la intenció de tornar a la figura de només un fisioterapeuta de cara a la temporada vinent, i Orden no es veia amb la capacitat de compaginar aquesta tasca amb el seu centre mèdic Be Fisio. En declaracions a Diari de Girona, Orden comenta que no podia estar amb l’equip en el dia a dia i «faltava connexió».

La fisioterapeuta assenyala que li hagués encaixat continuar com a col·laboradora però el club vol una persona a temps complert. «Jo no podia dedicar-hi més, em suposaria treure hores del meu projecte de clínica professional. Hauria de fer malabarismes i no els puc fer», sosté la gironina, que recorda que és una feina de «molt desgast i que requereix «molta implicació» perquè s’ha d’estar «tot el dia pendent de l’estat de les jugadores.

A banda, Orden lamenta que hi ha una manca de recursos materials i ho emmarca en la «xacra que tenim els equips femenins que venim des de baix». Per això, lamenta que no s’hagi pogut tirar endavant la fusió amb el Bàsquet Girona, perquè hauria suposat estar sota el paraigües de l’estructura d’un equip d’ACB.

En tot cas, la ja exfisioterapeuta de l’Uni assegura que amb la seva marxa del club les dues parts en surten beneficiades i agraeix el «carinyo» mostrat pel club en el missatge per anunciar que no continuava. No puc estar mes contenta de com ha acabat tot. Me’l sento un projecte molt proper per haver-hi dedicat tant temps», assegura Orden.

Queda per saber qui serà el seu substitut i tots els nous membres de la parcel·la mèdica, que hauran de vetllar perquè no es torni a repetir una situació com la de l’última temporada amb diverses plagues de lesions que van desesperar Roberto Iñiguez, que va avisar que «el sistema actual no funciona».