El Bàsquet Girona incorpora a l'staff un psicòleg i un ajudant de fisioterapeuta

L’staff tècnic del primer equip Bàsquet Girona 2024-25 ja està configurat de cara a començar la pretemporada el pròxim dijous 15 d’agost, amb les novetats d'última hora de la incorporació del psicòleg, Alex Lattinjak, i l'ajudant de fisioterapeuta, Marina Agustí.

Lattinjak col·labora amb el club des dels inicis i ha desenvolupat la seva tasca com a psicòleg el darrer tram de temporada. Agustí farà tàndem amb el fisioterapeuta principal, Sergi Juanola, que mantindrà aquesta tasca al primer equip per sisena temporada. Dídac Masvidal continua al capdavant de l’àrea mèdica com a doctor. Guillem Ferrer, de la base del club, serà el nou preparador físic en substitució d’Arnau Sacot, qui ha estat liderant la preparació física els darrers cinc cursos. I Albert Juncà manté les funcions com a team manager per cinquena temporada seguida.

L’equip està encapçalat per Jesús Escosa, General Manager, i Fernando San Emeterio en la direcció esportiva. Juntament amb ell, Erick Moleiro s'encarregarà les tasques d’scouting. Alex Formento, Miquel Fuentes i Darryl Middleton són els assistents de Fotis Katsikaris en la banqueta del Bàsquet Girona.