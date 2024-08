Nnaji completa el joc interior del Bàsquet Girona

El camí del Palau Blaugrana a Fontajau que han seguit Juani Marcos i Sergi Martínez, primer cedits i aquest estiu en propietat, el segueix també James Nnaji. El pivot nigerià del Barça aterra al Bàsquet Girona en qualitat de cedit fins a final de temporada, de 19 anys i 2'12 metres per reforçar el joc interior.

El pivot arribar al FC Barcelona el 2020 procedent de la Ratgeber Academy de Pecs, a Hongria i des de llavors ha anat cremant etapes al planter blaugranf fins que el 9 de gener de 2022 va debutar a la lliga ACB. En aquestes dues últimes temporades amb el primer equip, el jugador nigerià ha disputat 61 partits a l'ACB i 38 a l'Eurolliga. El nou integrant del conjunt gironí ha aconseguit un 64,9% en tirs de 2, agafant una mitjana de 2,2 rebots en 8 minuts a l'ACB. Nnaji es recupera d'una lesió a l'esquena de la qual va ser intervingut a principis de juny. El nigerià confia recuperar-se per estar a punt físicament per al començament de la temporada. El salt a la NBA haurà d'esperar tot i que els Charlotte Hornets el van triar en la posició 31 del draft NBA del 2023 passat.

El director esportiu del Bàsquet Girona ha fet les primeres valoracions sobre el nou fitxatge. "En James és un jugador perfecte per a nosaltres. Tan bon punt ens vam adonar que podíem tenir alguna opció de fitxar-lo, vam intentar-ho sense dubtar-ho. Ens aportarà molt en defensa, ens donarà rebots i també ens aportarà molt físic en atac. A més a més, és un jugador jove, i això és precisament el que volem: que els jugadors joves millorin amb nosaltres i, al mateix temps, que la seva millora ens ajudi a millorar com a equip. Considero que és una oportunitat molt bona tant per a nosaltres com per a ell. Ell ho sap veure així, per això ens ha triat".