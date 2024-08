Pau Víctor decideix per al Barça el Clàssic de l'estiu davant el Reial Madrid

El FC Barcelona, amb un doblet de Pau Víctor, s'ha emportat aquesta matinada la victòria davant el Reial Madrid (1-2) en el tradicional Clàssic d'estiu, un duel amistós celebrat en el MetLife Stadium de Nova Jersey (els Estats Units) i marcat per la interrupció de més de 75 minuts pel risc de tempesta elèctrica.

Per quart curs consecutiu, els blaugranes es van imposar al seu etern rival en el seu Clàssic estiuenc, aquesta vegada decidit per un doblet del davanter català, letal en els últims compassos del primer temps i en el tram inicial del segon. Abans, en el minut 12, l'àrbitre va detenir el partit per les condicions climatològiques i els jugadors van marxar a vestuaris durant més d'una hora.

En la represa, en el minut 24, Güler va aconseguir veure porta després de resoldre bé al mà a mà davant Marc-André Ter Stegen, però el col·legiat va anul·lar el punt per fora de joc. El porter alemany, poc després, es va lluir amb una parada a tret de Brahim.

Abans del descans, els de Hansi Flic van aconseguir avançar-se gràcies a una rematada de cap de Pau Víctor, que va aprofitar una assistència del polonès Robert Lewandowski després d'un bon centre del lateral Alex Valle (min.42). Després del pas per vestuaris, el de Sant Cugat del Vallès es va treure un xut perillós des de la frontal que va obligar a actuar a Courtois, que res va poder fer quan en el 54 el jugador culer va rematar en línia de gol.