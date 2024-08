Així és DART, la nova app per a escaladors de velocitat

Amb només 16 anys, Yago (Madrid, 2008), com li diuen els que té més propers, ha creat DART, una innovadora aplicació per a escaladors de velocitat, que ja està disponible a iOS i a Android properament en 175 països. Aquesta nova eina per a l'entrenament d’escalada de velocitat arriba just a temps per coincidir amb l’inici de les competicions d’escalada als Jocs Olímpics de París 2024, on la velocista Leslie Romero debuta en la categoria femenina, representant Espanya.

Valent, tenaç i de naturalesa inquieta, sempre a la recerca de respostes, així és Yago López. Va començar la seva aventura com a competidor d'escalada el 2020, quan es preparava per al Campionat d’Espanya en Edat Escolar. Amb aquesta mirada analítica que el caracteritza, va començar a fixar-se en els entrenaments —li semblaven una mica senzills, sense gaire planificació—, però a mesura que l'escalada de velocitat a Madrid evolucionava amb nous entrenadors experts en velocitat i esportistes, va visualitzar el que finalment seria una oportunitat per millorar els entrenaments amb un enfocament més estructurat.

Medallista de bronze a la Copa d'Europa d'Escalada de Velocitat a Imst 2023, Yago López redefineix l'entrenament d'escalada de velocitat amb DART

Yago López en la Copa d'Europa d'Escalada de Velocitat Imst 2003, a Àustria / .

Amb els Jocs en plena acció, hem tingut l'oportunitat de conversar amb Yago i ens ha explicat com va sorgir la idea de crear una app per ajudar els atletes de velocitat a millorar els seus resultats: “El 2022, després d'un projecte del col·legi que consistia a pensar una aplicació, se'm va acudir la idea de fer-ne una per a entrenaments de velocitat. Dos anys més tard, el producte final ha canviat una mica, però la idea segueix sent la mateixa”.

La idea és ajudar velocistes de tot el món a entrenar millor i donar a conèixer l'escalada de velocitat a més gent. — Yago López

Mentalitat i rendiment, un duet inseparable

La seva experiència en competició, sobretot a nivell internacional, li va fer veure que important que és l'aspecte psicològic en aquesta disciplina: “La meva preparació per a Imst va ser molt important, ja que tots aquells entrenaments em van fer veure que increïblement mental que és la velocitat i com hauria agraït tenir accés a dades sobre el meu rendiment, per calmar els meus nervis i la meva autoexigència”. Per això, un dels propòsits en desenvolupar DART va ser precisament oferir als atletes de velocitat una forma efectiva de monitoritzar el seu rendiment i gestionar millor l’estrès mental associat a la competició.

DART destaca per ser la primera app del tipus, dissenyada per registrar i analitzar els intents d'escalada de velocitat de manera senzilla i pràctica

Estadístiques i interfície fàcil d'usar / .

A diferència dels mètodes tradicionals, que requerien tediosos processos en fulls de càlcul, DART amb un calendari integrat ofereix estadístiques instantànies i útils, tant per a esportistes com entrenadors. L'eina permet als escaladors obtenir dades en temps real, facilitant la identificació de problemes i mantenint la motivació, fins i tot en moments difícils i males ratxes. “Fa poc vaig parlar amb un velocista ucraïnès internacional que m'explicava com la funció de la taxa d'efectivitat el va ajudar a mantenir-se motivat, ja que ell pensava que estava en pitjor forma del que realment estava”, comenta Yago. I és que, aquesta aplicació no només ofereix dades precises, sinó que també brinda un suport mental als atletes de competició.

Dades en 6 segons

Conscient de la càrrega que suposa registrar els múltiples intents, des d'un principi el velocista va tenir clar que l'entrada de dades seria simple, i així ho explica: “Amb el sistema actual, pots accedir a dades de qualitat només responent a una pantalla i en 6 segons ja has acabat. Només cal que indiquis 2 coses: si has fet una caiguda, sortida falsa o un temps (i indicar quina en aquest cas) i quina era la intenció de l'intent (escalfament, rècord…)”. A més, ha habilitat “algunes extensions que els esportistes poden activar com el temps de reacció”, i té intenció d'anar creant més opcions per als esportistes més exigents.

Yago ha aconseguit una de les seves metes amb el llançament de DART, encara que ens ha confessat que té guardades algunes funcions i sorpreses, mantenint així el seu fidel compromís de seguir innovant en l'entrenament d'escalada de velocitat. La seva capacitat per equilibrar esport, estudis i emprenedoria és exemplar, gràcies a la seva habilitat per organitzar-se: “Aprofito totes les estones lliures que tinc. En els trajectes als entrenaments, faig els exercicis de classe, esquemes o vaig repassant. Al setembre, la meva prioritat tornaran a ser els estudis, ja que vull treure'm el batxillerat amb bona nota. Porto una nota mitjana de l'ESO d'excel·lent. També m'agrada poder sortir amb amics els caps de setmana, de manera que l’organització i planificació és important. Si vull arribar a tot, ho he de fer així”, assenyala Yago. Aquesta planificació i visió clara demostren que l'èxit no és només qüestió d'èxits, sinó també actitud.