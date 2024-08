Badosa guanya el torneig de Washington i torna a somriure

Dos anys i mig després, la tenista de Begur, Paula Badosa, ha tornat a guanyar un torneig. La baix-empordaanesa s'ha imposat en tres sets a la txeca Marie Bouzková en la final del WTA 500 de Washington disputada aquesta passada matinada i certifica, doncs, la seva recuperació (1-6, 6-4, 4-6).

Amb aquesta victòria, Badosa rendibilitza la decisió de no anar als Jocs Olímpics per centrar-se en la seva carrera individual i fa un gran salt en el rànquing en només una setmana. Va començar en el lloc 62 i ara ja està entre les 40 millors raquetes del món del circuit femení. A més, la begurenca nascuda a Nova York guanya opcions d'arribar al US Open entre les 32 millors, el què li donaria la condició de cap de sèrie.