Gosbi patrocinarà l'USAP Perpinyà

Gosbi, el patrocinador del Girona les últimes tres temporades, ha arribat a un acord amb l’USAP Perpinyà per ser el principal espònsor del club francès. D’aquesta manera, l’empresa empordanesa especialitzada en alimentació i cura d’animals fa un pas més per continuar visibilitzant la marca, expandint-se ara per la Catalunya Nord.

L’anunci de l’acord, que també ha servit per mostrar les noves equipacions, s’ha fet públic en les instal·lacions del Stade Aime Giral, la casa de l’USAP. El club de rugbi sempre ha tingut una estreta vinculació amb Catalunya i aquesta és una idea que s’ha reiterat diverses vegades en la presentació del nou patrocini.

Isaac Parés, director i fundador de Gosbi, s’ha mostrat satisfet d’haver arribat a aquest acord amb una intervenció en què ha alternat el francès amb algunes paraules en català i sense poder dissimular el seu accent català. Ha destacat que és una gran oportunitat per Gosbi després de la seva etapa exitosa al Girona, i ha subratllat la voluntat de posar en valor el què els animals de companyia donen a la societat.

Per la seva banda, François Rivière, president de l’USAP, dirigint-se directament a Parés ha comentat que l’USAP té una força especial que “t’enganxa” i ha recordat que és un dels clubs més de rugbi més importants de França. A més, ha afegit que l’entitat té una preponderància molt gran en el seu territori de referència i, en aquest sentit, ha destacat la importància de la col·laboració de les empreses de la zona. De fet, el club ha aprofitat l’acte per anunciar renovacions de patrocini amb altres empreses de la ciutat o de proximitat territorial.

Per altra banda, durant l’acte, s’ha projectat un vídeo en què s’han recordat els valors de l’USAP i el seu vincle amb Catalunya. El club ha mostrat un detall, a més, la figura de Salvador Dalí per la seva obra “L’Estació de Perpinyà”, en què suggereix que la capital del Rosselló és el centre del món.