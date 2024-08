El GEiEG manté el bloc per seguir amb pas ferm a Lliga Femenina 2

En la sisena temporada a Lliga Femenina 2, el GEiEG aposta per la continuïtat de pràcticament tot el bloc de l’any passat. La direcció esportiva ha anat per feina en el disseny de la plantilla i a principis de juliol ja tenia tota la feina feta. Podríem considerar-lo un estiu tranquil, fins i tot plàcid, perquè a la pràctica només hi ha hagut un moviment, però darrere les deu renovacions que s’han tancat també hi ha una tasca inqüestionable que no es pot obviar.

Continuen totes les jugadores del curs passat menys Anna Jodar per motius laborals. Per suplir la seva baixa, les gironines han fitxat Mar Carbó, que prové del Tordera. Amb l’aleshores filial de l’Uni, va signar 8 punts, 3,4 rebot si 5,9 crèdits de valoració en 21 minuts per partit. La jugadora arriba al club gironí per reforçar les posicions exteriors i per aportar velocitat i anotació.

Bernat Vivolas, entrenador del GEiEG, considera que Carbó “ens pot aportar intensitat en defensa, ens permetrà pressionar les primeres línies de passada i córrer. És una jugadora molt vertical”, subratlla Vivolas, que creu que la seva adaptació a l’equip serà ràpida perquè ja coneix algunes jugadores.

Amb gairebé els mateixos ingredients, però amb l’important novetat del canvi a la banqueta, el GEiEG intentarà fer un pas endavant respecte a la passada temporada, en què va acabar vuitè amb un balanç de 12 victòries i 14 derrotes, un registre embrutit per les cinc derrotes consecutives a final de temporada.

D’entrada, però, l’objectiu serà la permanència, com sempre. Vivolas posa en valor el treball del club en una categoria que no és fàcil, que ja és l’equip català que acumula més temporades en la categoria (deixant de banda el cas del Segle XXI, que depèn de la Federació Catalana. “Significa un compromís i un desgast físic molt alt. Des de fora la permanència no es valora però en realitat no és fàcil”, destaca Vivolas, que tot i això no descarta aspirar a cotes més altes si la salvació s’encarrila abans d’hora.

La constància del GEiEG té encara més mèrit si tenim en compte que compta amb una infraestructura limitada en comparació amb la resta d’equips. Vivolas subratlla que el 90% dels rivals són semiprofessionals, amb el que això comporta: major pressupost i unes millors condicions de viatge, un factor important en els desplaçaments més llunyans, que enguany tornaran a ser a Galícia. En canvi, la bona notícia és que no hi ha cap equip de Canàries.

Per això, davant la complexitat d’alguns viatges que han d’afrontar les gironines, fer-se fort a casa ja no només és important sinó que esdevé gairebé una obligació per no patir i aspirar a objectius més ambiciosos. La temporada passada, vuit de les dotze victòries van ser al Pavelló Lluís Bach.

A banda, el conjunt gironí comptarà amb el comodí del segon equip per reclutar jugadores quan sigui necessari i fer front així als possibles contratemps amb garanties, com la baixa d’Agustina Simó fins al mes de desembre.