El Tordera fa una aposta atrevida per la joventut

El Tordera afrontarà la seva segona temporada a Lliga Femenina 2 amb una plantilla renovada que tindrà unes senyes d’identitat molt clares. El club, que enguany estarà vinculat amb el Blanes, ha incorporat cinc noves jugadores procedents de Supercopa, Copa Catalunya i Júnior Preferent que tenen en comú la seva joventut, desvergonyiment i projecció de futur.

Es tracta de les bases Judit Ortiz i Elsa Kubala, les escortes Mariona Bonilla i Nuria Rubio, i l’alera Clara Díaz. A més, la pivot Anna Espígol es reincorporarà a la plantilla després d’un any sense jugar i el club no descarta fitxar una altre jugadora interior. Totes elles se sumen a les peces que continuen del curs passat: Julia Juvanteny, Carla Martinez, Laura Soria, Thais Morales i Marina Serra. «A mi m’agrada jugar bastant ràpid i els fitxatges ens donen un punt d’agressivitat i ritme al joc. M’agrada deixar una mica el talent a les jugadores», explica el nou entrenador de les torderenques, Arnau Ferreres, que la temporada passada va tenir un breu pas pel Bembibre de Lliga Femenina Endesa com a segon entrenador.

Sobre els objectius d’aquesta temporada, Ferreres diu que «ens hem d’intentar posar objectius a curt plaç i no mirar a vuit mesos vista. L’objectiu és intentar salvar-nos, i a partir d’aquí si anem bé podem mirar cap amunt», subratlla. El tècnic reconeix que amb la inexperiència d’algunes jugadores a la categoria l’inici pot ser complicat però es mostra confiat amb fer una bona temporada, que requerirà fer-se fort a casa davant el desgast dels viatges. «Quan vinguin aquí hem d’aprofitar les segones parts perquè arribaran amb més desgast», rebla Ferreres.