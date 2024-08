Nnaji tanca el cercle

Si una posició va ser el punt feble del Bàsquet Girona la passada temporada és la de pivot. El club tenia la difícil tasca de trobar un substitut de Marc Gasol i de millorar el rendiment d’un Miletic amb fonaments però massa irregular, i es va fixar en dos jugadors bastant desconeguts en el panorama europeu però que encara tenien marge de millora per endavant. L’aposta per Gyorgy Goloman i Stefan Djordjevic no va sortir bé, i aquest estiu era imprescindible afinar millor.

Ho sabia el nou director esportiu Fernando San Emeterio, que ha donat un cop d’efecte amb el fitxatge de James Nnaji. El pivot nigerià format al Barça, malgrat els dubtes que es poden plantejar amb la seva joventut i la lesió a l’esquena que actualment encara l’afecta, hauria de ser un reforç d’alta volada que permeti al Bàsquet Girona fer un salt de qualitat i tenir una plantilla ben compensada en totes les posicions.

L’estiu ja estava sent molt positiu a les oficines de Fontajau i només faltava aquella peça que arrodonís la feina. I ha arribat. El Barça no comptava amb Nnaji i es va obrir una finestra d’oportunitat que el club no podia deixar escapar. “Tan bon punt ens vam adonar que podíem tenir alguna opció de fitxar-lo, vam intentar-ho sense dubtar-ho”, va assenyalar San Emeterio el dia que es va anunciar la incorporació.

El jugador nigerià de 19 anys aportarà físic a una pintura que en l’últim any es va demostrar insuficient per competir contra els cincs dominants de la competició. Tot i la seva joventut i marge de millora, Nnaji ja ha ensenyat una certa maduresa en els últims dos anys al Barça, jugant minuts de qualitat en cites importants i plantant cara al gegant imparable del Madrid, Eddy Tavares.

De fet, una de les seves qualitats més preuades és la capacitat de jugar per sobre de cistella gràcies a la seva alçada i envergadura. Com a mostra de la contundència sota el cèrcol, amb el Barça s’ha acostat al 70% d’encert en tirs de dos, una estadística a l’alçada de pocs jugadors. I en defensa tampoc es queda enrere amb la seva intensitat i intimidació, aspecte en el que formarà una parella temible pels rivals amb Yves Pons.

Nnaji va explotar en l’últim any de Jasikevicius al Barça. El tècnic lituà li va dipositar una gran confiança i ell va respondre amb uns números meritoris, anotant més de quatre punts en deu minuts de joc i fregant el mencionat 70% en llançaments de dos punts. La temporada passada amb Roger Grimau va reduir la seva aportació però també va disposar de menys oportunitats amb la parella Vesely-Hernangómez.

Un altre argentí, a l’òrbita

Per tancar definitivament la plantilla el pròxim fitxatge dels gironins podria ser Francisco Caffaro, segons va anunciar el portal de bàsquet Encestando. Arribaria procedent de l’Estudiantes, amb qui va jugar dotze partits de LEB entre la fase regular, playoff i Final Four i va anotar 7,6 punts i capturar 3,5 rebots de mitjana. Abans, havia militat als Santa Clara Broncos i Virginia Cavaliers de la NCAA.

De confirmar-se el seu fitxatge, seria el quart argentí de la plantilla i el Bàsquet Girona es destacaria encara més com l’equip de l’ACB amb més jugadors del país llatinoamericà. Caffaro s’hauria de guanyar els minuts amb Nnaji, Sorolla i el seu compatriota Juan Fernández, nova incorporació d’enguany que pot ocupar les posicions de quatre i de cinc.