El Bàsquet Girona farà una petita gira a la Xina

El Bàsquet Girona vol que aquesta sigui una temporada especial des del principi. Encara que les gires de pretemporada en llocs exòtics sovint s’expliquen més per raons econòmiques que esportives, no deixa de ser trencador que es faci una estada a Xina. Aquesta és la gran novetat d’una pretemporada que també mantindrà cites clàssiques com la del torneig de Sant Julià de Vilatorta o el partit de presentació davant l’afició a Fontajau, que enguany adquirirà un aire més de celebració pel desè aniversari de vida de l’entitat.

Avui mateix ja arranca la nova temporada amb les revisions mèdiques d’alguns jugadors, que es faran fins dimecres vinent. L’equip es posarà en marxa oficialment el dijous 15 d’agost amb el primer entrenament dirigit per Katsikaris. El grec disposarà de dues setmanes per posar a punt els jugadors abans del primer amistós el dimecres 28 davant el BAXI Manresa a Sant Julià de Vilatorta (20 h.). Serà la primera ocasió per fer provatures i veure els nous fitxatges, però difícilment es podran extreure massa conclusions. A més, al dia següent li espera a l’equip un llarg viatge fins a la ciutat xinesa de Hangzou, el lloc d’estada d’una gira que s’allargarà fins al 3 d’agost. En realitat, no és una idea extravagant que només hagi sortit dels despatxos del Bàsquet Girona, perquè allà es coincidirà de manera intencionada amb el Barça i els dos equips es veuran les cares en un amistós. Els gironins jugaran un altre matx en la gira contra el Zhejiang Guangsha Lions.

L’Ulm, convidat a la festa

El partit de Fontajau, que es jugarà el diumenge 8 de setembre en un horari ideal per afavorir un gran ambient de celebració (19:30 h.) tornarà a tenir un convidat alemany, enguany el Ratiopharm Ulm, equip d’Eurocup, després de la visita del Rasta Vechta el curs passat. El matx, a part de ser la primera oportunitat per gaudir de la nova plantilla en directe, servirà per commemorar la dècada de vida del club.

Per a aquesta cita festiva, totes les persones abonades podran reservar de forma exclusiva la mateixa localitat de que disposen durant la temporada. Serà només a través de l’APP durant una setmana. L’entrada no s’inclou en l’abonament i serà de pagament, amb un preu exclusiu per a ser persones abonades.

Triangular de Lliga Catalana

Amb els sis equips de la Federació Catalana que hi haurà aquesta temporada a l’ACB, la Lliga Catalana ha canviat el format adoptant un format de triangular amb dos grups. Els de Katsikaris s’enfrontaran novament al Barça l’11 de setembre i repetiran duel de la prèvia de l’any passat contra l’Andorra el dia 13. Si quedessin primers de grup, que passaria bàsicament per guanyar els dos compromisos, jugarien la final el diumenge 15. Abans s’arrancar l’ACB el dia 28, encara hi haurà temps per disputar un últim amistós davant l’ascendit Lleida a Salou el dissabte 21.