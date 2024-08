La capritxosa casualitat enmig d’un retorn pactat

Quedaven més de tres minuts de partit, però ja no hi havia res a fer. El gironí Sergi Canet feia el 5 a 2 per l’Alcoi i condemnava el Garatge Plana Girona al descens de categoria. No havia marcat cap gol en tota la sèrie, però aquell feia especialment mal, perquè era el de la sentència, el que ja no deixava cap mena d’escletxa per creure en el miracle, ni tan sols pels més optimistes. La capritxositat de l’esport volia que fos un gironí qui acabés d’enfonsar l’equip on s’havia format i també el que era el seu futur destí. Ho sabia ell i els dos clubs, però encara no havia transcendit a l’esfera pública.

El fitxatge s’havia tancat al març, quan era força impensable que es pogués produir aquesta situació rocambolesca. Els alcoians navegaven per una zona bastant tranquil·la de la classificació, però amb la igualtat de l’OK Lliga no es podia donar res per fet. I finalment hi va haver un gir de guió inimaginable unes jornades abans. L’equip alacantí va encadenar tres derrotes al final de la lliga regular i amb la combinació de resultats de l’última jornada queia a places de play-off de permanència, havent d’enfrontar-se a un Girona que ja tenia assumit des de feia unes setmanes que es jugaria la supervivència a una eliminatòria a tres partits, aquesta vegada amb el factor pista en contra.

Per Sergi Canet no va ser una situació gens fàcil, però la professionalitat va anar per davant en tot moment. «No ens enganyarem. Va ser una situació molt complicada. Però sabia que havia de ser professional, i que als meus amics i companys d’Alcoi no els podia fallar, i a més em pagava contracte l’Alcoi. Per altra part, sí que és veritat que és una cosa que no li desitjo a ningú», va reconèixer.

El fet que el fitxatge es tanqués al març suposava que encara es desconeixia en quina categoria jugarien els gironins la temporada següent. Canet admet que «hauria preferit jugar a OK Lliga», però en tot cas assegura que la il·lusió és la mateixa perquè el prioritari era tornar a Girona. «Era l’única opció que valorava», rebla.

El gironí espera aportar experiència, companyonia i, per descomptat, gols, en el dur camí per tornar a l’OK Lliga. Als 29 anys, considera que està en un moment físic molt bo i a això se li ha de sumar la capacitat per gestionar partits i situacions de tota mena.

La seva aportació serà clau per aconseguir el difícil repte de tornar a l’OK Lliga, ja que la divisió de plata dona poc marge d’error. Només aconsegueix l’ascens directe el primer classificat de cada grup i la segona plaça se la juguen els segons de cada grup en una eliminatòria a doble partit. Canet reconeix la dificultat, però avisa que no n’hi haurà prou amb intentar-ho. «És l’objectiu. No val fer una bona temporada i quedar tercers. Girona es mereix un club d’hoquei a Primera Divisió», manifesta.

El gironí creu que «s’haurà de fer una temporada gairebé perfecta. No pots cometre errors i has de ser un equip molt regular», apunta un Canet que al mateix temps es mostra convençut de les possibilitats de l’equip amb el nivell de la plantilla. «Tenim molt bons jugadors i crec que ho podem aconseguir. A més, l’equip està molt repartit pel que fa a posicions i tenim el millor porter de la categoria amb diferència i això ens pot ajudar molt», rebla Canet.

Tomas Ramírez acompanyarà Llaverola a la porteria del Girona Tomas Ramírez serà el segon porter del Girona Club Hoquei la pròxima temporada. El Girona CH va anunciar el nou fitxatge, que prové del Shum Maçanet de la mateixa OK Plata, on hi ha jugat les últimes nou temporades i s’ha convertit ja en un històric del club. El curs passat va ser una peça clau perquè els selvatans salvessin la categoria, quedant novens amb 27 punts. Enguany, tot i competir en la mateixa divisió i malgrat la proximitat geogràfica, el Shum no jugarà en el mateix grup que el Girona. Ramírez, el tercer fitxatge dels gironins després dels de Sergi Canet i Marc Gómez, formarà una gran parella amb el veterà Jaume Llaverola, que als 49 anys continua engrandint la seva llegenda com un dels millors porters de la història de l’hoquei català.

