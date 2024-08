El Barça perd el Gamper dotze anys després

Molt útil va resultar el Gamper per a Hansi Flick. Va veure com de lluny està el seu equip del Barça que s’espera a cinc dies de començar la competició. Algú li explicarà els detalls del València i les característiques que tanca la visita a Mestalla. Poc o res a veure amb l’amistós estiuenc, sense encant a la graderia, amb una onada en el minut 30 i sense càntics continuats, malgrat que Montjuïc va obrir les seves portes amb una magnífica assistència: 41.416 persones.

Va ser útil per evitar falses i desmesurades expectatives. Les que hi podria haver van saltar per l’aire amb la derrota i la pèrdua del trofeu per primera vegada en 12 anys. Des de la derrota amb la Sampdoria (1-0). Va haver-hi xiulets amb el 0-2, es va dubtar que fos pel presumpte fora de joc d’Embolo; els del 0-3 van ser concloents del disgust general.

Falten molts jugadors en l’imaginari onze titular, però l’alineació contra el Mònaco no serà molt diferent de la que lluitarà pels primers tres punts. Lamine Yamal i Gündogan, suplents a l’inici, són els únics elements diferencials que poden canviar la cara a l’equip. Fermín està de vacances i ni tan sols era a l’estadi; Pau Cubarsí i Eric García van aparèixer per lluir les seves medalles d’or i ser homenatjats amb altres medallistes olímpics, però només es van vestir de curt per a la presentació, i són defenses. Gavi, Pedri, De Jong i Ansu Fati estan lesionats. Cap és recuperable per al dissabte.

Lamine Yamal, en efecte, va canviar la cara de l’equip. Va sortir amb el 0-2 i en tres minuts va despertar a la graderia i va revolucionar el xoc amb un enviament a Pau Víctor que va fregar el gol i poc després va xutar ell al marc. Va generar entusiasme i joc, el poc que es va poder aplaudir.

El culer fidel al Trofeu Joan Gamper va veure al mateix Barça de l’any passat encara que només repetien cinc jugadors a l’onze inicial. El llarg estiu no ha generat canvi substancials respecte al de Xavi. Només hi ha hagut dos fitxatges, cap d’ells per cobrir un dèficit concret. Va jugar Pau Víctor però no el nouvingut Dani Olmo, absent en l’acta com els olímpics.

L’equip va jugar amb el 4-2-3-1 en el qual es va refugiar Xavi, amb algunes excepcions ja observades amb Flick.