Les agafades dins l'àrea seran sancionades la temporada 2024/25

La Lliga EA Sports comença aquest mateix dijous amb dos partits. Athletic Club de Bilbao - Getafe (19.00 hores) i el debut del Girona al camp del Rayo Vallecano (21.30 hores) seran els equips encarregats de donar el tret de sortida a la temporada 2024/25 i també seran els primers que experimentaran les noves regulacions dels àrbitres per a la temporada 2024/25.

De tots els canvis que s'aplicaran per a la pròxima campanya, el més important és el de la sanció de les agafades a l'àrea. Un exemple del que es xiularà a partir de dijous seria l'agafada de Turrientes a la final dels Jocs Olímpics davant França. La directriu és clara: primer advertiran els jugadors i després sancionaran amb el penal.

Canvi extra per commoció cerebral

A la Primera i Segona Divisió, ha estat aprovada una substitució addicional permanent en cas que hi hagués una commoció cerebral. Per tant, si un equip ja ha realitzat tots els seus canvis i, un jugador rep un cop al cap i el metge assegura que no pot continuar, aquest combinat rebrà una substitució extra per poder canviar el jugador lesionat.

D'aquesta manera, es podran fer fins a sis canvis si aquest fet succeís.

Protestes als àrbitres

La Lliga seguirà els passos de la FIFA i la UEFA a la recerca del 'fair play', els àrbitres només donaran explicacions breus als capitans i, els altres jugadors de l'equip, no es podran dirigir a l'equip arbitral.

També en diferents situacions, el quart àrbitre donarà breus explicacions a l'entrenador principal. Sobre protestar vehement decisions arbitrals, el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha dit el següent: "El CTA ha recordat i dictat instruccions clares als àrbitres sobre la necessitat de fer un control eficient de les àrees tècniques i de revisió, sancionant disciplinàriament aquells que protestin les decisions arbitrals, facin gestos ostensibles de desaprovació o penetrin dins l'àrea de revisió durant la revisió de l'acció".