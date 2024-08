L'extrem dret ofensiu Óscar Gonpi és el desè reforç de l'Olot

L'Olot apuntala la seva parcel·la ofensiva amb l'arribada de l'extrem dret Óscar Gonpi, procedent del Barbastre, el desè reforç dels de Pedro Dólera en la temporada que competiran a la Segona RFEF. Precisament, el futbolista ja té experiència en aquesta categoria, on aquest curs ha disputat 29 partits i ha marcat quatre gols.

«Estic molt il·lusionat i agraït per l'oportunitat de formar part d'un club amb tanta història com l'Olot. És un orgull vestir aquesta samarreta i vinc amb moltes ganes de donar el millor de mi per ajudar a aconseguir els objectius d'aquesta temporada», confessa Gonpi, que continua dient que «veig un projecte molt ambiciós i ben estructurat. Podem fer una gran temporada i complir les expectatives».