Badosa supera a Stearns i avança en el torneig de Cincinnati

La tennista de Begur Paula Badosa ha guanyat a l'estatunidenca Peyton Stearns i s'ha tret el bitllet per a la segona ronda del WTA 1.000 de Cincinnati. Badosa (n.36) s'ha imposat a Stearns (n.46) per 6-2 i 7-5 en una hora i 29 minuts i en el següent encreuament (dijous, horari per definir) s'enfrontarà a la russa Anna Kalinskaya (n.15). La gironina allarga així el seu bon moment en la gira estiuenca de pista dura per Amèrica del Nord després que el passat 4 d'agost conquerís el WTA 500 de Washington, el seu primer títol des de gener de 2022. La setmana passada va caure en segona ronda del WTA 1000 de Toronto després de patir molèsties físiques.

En la seva estrena a Cincinnati, Badosa va arrencar el duel amb molta seguretat i potència en el seu servei i la seva dreta. A més, la gironina va posar en problemes el servei del seu rival des de l'inici: no va poder concretar dues boles de 'break' en el seu primer torn restant, però en el segon va aconseguir el trencament.

Clarament superior a l'estatunidenca en aquesta primera màniga, Badosa, amb un altre 'break', va segellar el primer set amb autoritat en 35 minuts. Stearns, nascuda a Cincinnati, no pensava rendir-se en presència del públic de la seva ciutat i va millorar notablement el seu nivell en la segona màniga. Les dues tennistes es van intercanviar un parell de 'breaks' en aquest set que va resultar molt més igualat. Però quan semblava que el partit se n'anava al 'tie break', Badosa va tancar la seva victòria restant i trencant una vegada més el servei a Stearns.