Banyoles es rendeix als peus d'Esther Guerrero

Emotiu acte d’homenatge a l’atleta Esther Guerrero a l’Ajuntament de Banyoles per la seva participació en els seus tercers Jocs Olímpics. Amb una sala de plens plena a vessar, la banyolina no va poder contenir l’emoció davant l’agraïment de les autoritats presents i de les mostres d’entrega del públic que no es va voler perdre l’acte.

Guerrero es va quedar a poques dècimes de plantar-se en la final dels 1.500 metres a París, però l’alcalde Miquel Noguer hi va treure importància i es va centrar en ressaltar la seva constància i perseverança. "Tres jocs olímpics seguits és una medalla. Es una fita molt important i digne de mencionar. Això hi ha molt poca gent que ho aconsegueix”, va subratllar Noguer, que per posar en context la seva gran trajectòria va comentar que “li has d’enviar un whatsapp cada dos per tres felicitant-la”.

A més, el batlle va posar en valor la tasca de Guerrero com a formadora de joves al Club Natació Banyoles i va agrair la tasca que fa com a ambaixadora de la ciutat. “Això val un reconeixement afegit”, va assenyalar Noguer, que de forma distesa va deixar anar que “sabem que t’esforçaràs per ser en uns altres Jocs Olímpics”.

Per la seva banda, el president del Club, Jordi Casanova, va focalitzar la seva intervenció en destacar el caràcter proper de l’atleta i en el fet que veure-la per una pantalla de televisió «no ajuda a dimensionar la seva figura a nivell esportiu». En aquest sentit, va recordar que sempre està compromesa amb la formació dels joves del club, fins i tot quan s’estava preparant pels Jocs Olímpics. En aquesta idea hi va insistir la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, Mercè Rosich. «No és habitual que una persona que acaba de guanyar un campionat d’Espanya el dia següent acompanyi nens en un cross escolar. No ha tingut mai aquests fums de les atletes de nivell que s’obliden de la gent de casa», va subratllar.

Rosich també va fer un repàs a la seva trajectòria esportiva, i la va qualificar com la millor atleta catalana de tots els temps i la referència a nivell espanyol en el mig fons. Va recordar que, a banda de participar en tres cites olímpiques, ha estat vuit vegades campiona d’Espanya i 26 vegades internacional representant els colors de la selecció espanyola. I com esmenta el seu cognom, va posar en valor la seva mentalitat lluitadora, competitiva i treballadora, sobreposant-se d’una dura lesió ara fa dos anys que «no tothom l’hauria superat», va fer notar.

El moment més emotiu va arribar amb la intervenció de la mateixa Guerrero, que va reconèixer estar nerviosa i només començar a parlar ja es va emocionar, mentre el públic li dedicava efusius aplaudiments. Després de fer un breu repàs a la seva trajectòria, va assegurar que «no estic cansada de ser esportista del nivell, del que faig, d’entrenar». I va acabar demostrant la seva estima per la ciutat i la voluntat perquè l’atletisme creixi. «El mes important és poder compartir el que fas amb gent. Banyoles mai havia sigut una ciutat d’atletisme i ara tinc la sensació de que hi ha una afició molt generalitzada», va manifestar, abans d’acabar el seu parlament amb unes paraules d'agraïment cap al seu staff, present a l’acte.

