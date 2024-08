L’Uni començarà la pretemporada el proper 26 d’agost

A l’Spar Girona li queda encara una setmana i mitja de vacances per gaudir abans de començar la pretemporada. El club va informar ahir que el retorn a la feina de l’equip de Roberto Íñiguez serà el proper dilluns 26 d’agost amb la represa dels entrenaments a Fontajau per preparar la nova temporada 2024/2025. Com és habitual, les jugadores de la plantilla també passaran les revisions mèdiques pertinents abans de posar-se a treballar a la pista.

L’inici de la temporada regular no tindrà lloc fins al primer cap de setmana d’octubre quan comenci la Lliga Femenina -les gironines visitaran el Cadí la Seu en la primera jornada-, però el primer partit oficial serà abans amb la celebració de la 36a edició de la Lliga Nacional Catalana que es disputarà a Vic els propers 20 i 22 de setembre. L’Uni és un dels participants juntament amb el Cadí la Seu, vigent campió, el Joventut de Badalona i el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge 2024. D’altra banda, enguany hi haurà una setmana de descans entre la Lliga Nacional Catalana i la primera jornada de Lliga Femenina perquè el conjunt gironí no es va classificar a la Supercopa d’Espanya, que es juga el cap de setmana del 28-29 de setembre a la Regió de Múrcia.

La plantilla de l’Spar Girona està formada per Sandra Ygueravide, que ha guanyat la medalla de plata als Jocs de París amb el 3x3, Marta Canella, Ainhoa López, Berta Ribas, Maya Caldwell, Ivana Jakubcova, Natasha Mack, CarolinaGuerrero, Chloe Bibby, Borislava Hristova, Klara Lundquist i Migna Touré.