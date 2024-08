"Volíem una plantilla versàtil per resoldre qualsevol incidència"

Fernando San Emeterio (Santander, 1984) ha completat un primer estiu satisfactori com a Director Esportiu del Bàsquet Girona dissenyant una plantilla a priori il·lusionant.

Quina idea de plantilla tenia al cap quan vostè va arribar al Bàsquet Girona?

No tenia una plantilla així a l’estil videojoc, però sí que tenia una idea. I crec que aquesta idea l’hem aconseguit. Era renovar bona part de la columna vertebral de l’any passat. Jugadors com Juani, Maxi, Sergi, Pons, Minda, i acompanyar-los de jugadors amb ambició i amb ganes de venir a Girona. No m’importava que fossin jugadors joves i inclús preferia joventut. I amb la continuïtat de Fotis, que és un entrenador experimentat que aportarà el bagatge a la joventut que tenim. Així que bàsicament hem aconseguit el que volíem.

En el cas de Susinskas, Iroegbu o Pons que tenien una clàusula per marxar, contemplàveu un pla B?

Sempre tens un pla B per si passa alguna cosa però la prioritat és que continuessin. Els tres han estat molt a gust aquí i estem encantats de comptar amb ells perquè estem contents amb el seu rendiment de l’any passat.

Han apostat per perfils explosius i atlètics com Durham, i sobretot, Sibande en les posicions petites. Això ens dóna pistes de que veurem un equip que li agradarà córrer?

Ara podem parlar de si ens agradarà córrer o no, però el que està clar és que el bàsquet tendeix a tenir un nivell físic alt, i l’aspecte en què podíem millorar la plantilla era a nivell físic i a priori ho hem aconseguit. Durham és un jugador rookie a la lliga però que ja ha mostrat coses a Alemanya, Sibande és un portent físic i Nnaji també ens donarà aquest físic en defensa i en el joc interior. Era la idea que teníem i per aquí hem millorat.

D’entrada, pot semblar que perfils com Iroegbu, Durham i Sibande són bastant similars. Quines qualitats poden aportar cada un d’ells que no tinguin els altres?

Són diferents. A Ike el coneixem molt bo, sabem que té capacitat per generar-se els seus tirs i per crear-se els seus punts. Amb Durham la idea és que també jugui de base i que sigui de l’estil de Juani. I Nike és semblant a Ike però també pot ocupar les posicions de 2 i 3. Poden combinar-se les posicions tots quatre, així que tenim una plantilla molt polivalent i és en aquest sentit que hem fet les incorporacions.

Així doncs, la intenció és jugar molts minuts amb diversos jugadors petits?

Sí, aquesta és la idea. Després Fotis i el seu staff decidiran, però la intenció és tenir sempre dos jugadors a la pista que puguin generar.

Hi ha diversos jugadors que poden jugar en més d’una posició. Tenir una plantilla versàtil els dóna més recursos i marge per sorprendre els rivals?

Sí, des del principi volíem fer una plantilla molt versàtil i que davant qualsevol incidència de lesió ho podem resoldre amb el que hi ha, i crec que amb els jugadors que tenim ho podem fer en totes les posicions.

A dins, el fitxatge de Nnaji pot ser diferencial si continua amb la seva progressió i el respecten les lesions?

Sí, és evident que és un jugador amb un gran potencial i draftejat per l’NBA. Volem que sigui molt important en la rotació, i que ens aporti el que tot el món creu: defensa, intensitat, rebot i capacitat de jugar per sobre de cistella. Però a part, volem una evolució en el seu joc. Per això hem incorporat Darryl Middleton en l’staff, per treballar amb aquests jugadors. Creiem que amb la plantilla jove que tenim el nostre creixement dependrà de la millor individual de cada jugador, i James és un clar exemple del què busquem.

La plantilla és de 13 jugadors tot i que no jugueu competició europea. Es volien curar amb salut després dels problemes de lesions de l’any passat?

Sí, la meva idea inicial era aquesta. Una plantilla de tretze jugadors amb cinc cupos perquè l’staff pugui decidir en tot moment si no hi ha lesions i que no necessàriament hagin d’entrar els quatre cupos.

Si no hi ha lesions, entenc que el fet d’haver de descartar un jugador a cada partit ho veuen com una avantatge per introduir rotacions?

La competició sempre és sana si s’entén bé, i aquí hi ha el repte de l’staff, aconseguir que tothom entengui que el primer és el bé de l’equip i que a partir d’aquí tots els jugadors seran més ben valorats. Però generalment durant la temporada sempre hi ha circumstàncies i moltes vegades no caldrà descartar un jugador.

Com s’han compenetrat vostè i Erick Moleiro en la confecció de la plantilla? Algun fitxatge és més d’un que de l’altre o en tot moment els dos han estat en comunicació constant?

Tots els fitxatges estan fets sota un equip i una línia de treball. És una cosa primordial que vaig dir jo el primer dia, i a Fotis també: aquí anem tots a una. L’Erick m’ha ajudat molt en tenir un volum de jugadors i a partir d’aquí hem anat filtrant. I com li vaig dir a l’Erick: els bons jugadors seran els teus fitxatges i els dolents seran els meus (riu). Però tots hem anat alineats, que és bàsic perquè tot surti bé.

Amb aquesta plantilla, l’objectiu és aspirar a alguna cosa és que la permanència?

No sóc de parlar d’objectius. Pot semblar que ho vull esquivar, però sóc més d’enfocar-me en el dia a dia. El primer que els hi diré avui als jugadors en la primera reunió és que odio les excuses. No m’agradaven com a jugador, com a assistent ni tampoc m’agraden com a director esportiu. Estaré més pendent de que el jugador treballi sense posar excuses, aportant evidentment el nostre gra de sorra perquè tinguin totes les facilitats, que en els resultats. Si hi ha tot això, amb la plantilla, l’staff i l’afició, estic segur que els resultats arribaran.

En tot cas, Marc Gasol va assegurar que l’objectiu del club és anar a Europa. Ja es va intentar aquest estiu i no es va poder, i entenc que continua sent un objectiu principal de cara a aquesta temporada.

Sí, evidentment tots tenim la il·lusió de portar el club a Europa i de jugar play-off i Copa del Rei, però si ens centrem en això i ens oblidem del bàsic, que és treballar i que no hi hagi egoïsme ni excuses dins del grup, ens equivocaríem. Primer això i la resta acabarà arribant.

Aquest estiu s’ha produït la sortida d’Èric Vila i ell es va queixar del tracte del club a l’hora de comunicar-l’hi la decisió. Hi va parlar vostè o ho hauria fet diferent?

Eric ha sigut un jugador molt important pel Bàsquet Girona i és molt estimat al club. Jo des de la meva posició he de prendre decisions. Personalment, no l’he conegut, però em consta que el president, que hi tenia més tracte, hi va parlar. Però com dic, és un jugador molt estimat per tothom aquí i sempre serà benvingut i recordat.

Quin és el seu pla per combinar la tasca presencial des de Girona amb el seguiment a distància?

No viatjaré tots els partits amb l’equip, Txus hi serà sempre en el dia a dia. Jo tinc aquí el meu pis i la meva família a València i aniré anant i venint. La idea és estar amb l’equip tot el que pugui.

