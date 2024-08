El Bàsquet Girona es posa en marxa amb l'absència de Caffaro

El Bàsquet Girona arranca avui la pretemporada de manera oficial amb el primer entrenament dirigit per Fotis Katsikaris. Ahir va ser l’últim dia de proves mèdiques.

En la primera sessió el preparador grec podrà comptar amb la plantilla al complet amb l’única excepció del pívot argenti Francisco Caffaro, la darrera incorporació gironina. Segons fonts del club, la previsió és que arribi a Girona en els pròxims dies i que, un cop passi la revisió mèdica, comenci el treball amb els seus companys.

El ritme de la pretemporada anirà «in crescendo». Kastsikaris disposarà de les dues primeres setmanes netes per començar a treballar mecanismes abans del primer test de pretemporada davant el BAXI Manresa, el proper dimecres 28 d’agost, en el tradicional torneig estiuenc de Sant Julià de Vilatorta. Després, ja pràcticament no hi haurà pausa, amb la gira a la Xina, el partit de presentació i celebració dels 10 anys del club a Fontajau i la Lliga Catalana, en què hi haurà la possibilitat de jugar tres partits en només cinc dies si s’arriba a la final.