El Bàsquet Girona obre el teló d'una temporada amb perspectives il·lusionants

Pràcticament tres mesos exactes després de l’últim partit de la passada temporada davant el Saragossa, que tancava un curs amb llums i ombres però al capdavall havent assolit l’objectiu principal del club, el Bàsquet Girona es va posar en marxa ahir amb un primer entrenament gairebé al complet, després d’una sessió de benvinguda el dimecres.

Com si fossin els primers dies del curs escolar, han estat unes jornades de retrobaments entre els jugadors que continuen de l’any passat i de conèixer els nous companys de viatge, els set fitxatges que ha efectuat el club a l’estiu. I no van faltar aquelles cares d’il·lusió i de ganes de començar un repte que es presenta engrescador. I és que de motius n’hi ha per pensar-ho. Aconseguir la continuïtat de mitja plantilla, entre els quals hi ha tots els jugadors més importants del tram final de temporada, no és poca cosa. I si això s’arrodoneix amb incorporacions que a priori fan bon aspecte, hi ha raons de sobre per ser optimista.

L’única absència ahir va ser la de la nova incorporació, Francisco Caffaro, que es preveu que arribi el cap de setmana. Qui s’ha deixat veure és James Nnaji, tot i que el nigerià encara no pot entrenar amb normalitat per l’operació a la qual es va sotmetre al juny per solucionar els problemes a la columna lumbar. El temps de baixa estimat inicialment pel Barça va ser d’uns quatre mesos, de manera que es preveu que estigui disponible a principis d’octubre, i es perderia possiblement algun dels primers partits de lliga.

Nnaji pot formar una parella letal amb Juani Marcos, que si les lesions el respecten serà una de les principals referències de l’equip després que el Bàsquet Girona l’hagi fitxat en el que és una de les grans operacions de l’estiu. L’argentí va subratllar després de l’entrenament que «és bo conèixer-nos i veure com estem a la pista. Anirem introduint coses, integrant-nos a l’equip, amb una actitud molt positiva tant dels nous com dels que ja hi érem l’any passat».

Sessió de presentació

La primera presa de contacte entre tots els estaments del club va ser dimecres en una sessió de presentació de la nova temporada als jugadors i tècnics per part de la direcció del club. A més, l’entitat gironina també va fer entrega als jugadors d’una bossa amb una sèrie d’accessoris com ampolles, a part d’una samarreta corporativa i de productes locals. Ahir, el primer entrenament va consistir en una sessió de tecnificació i avui i demà dissabte es realitzaran les primeres dobles sessions de la temporada.

Katsikaris tindrà dues setmanes gairebé completes per treballar els aspectes tàctics i automatismes abans no comenci la dinàmica de partits de preparació força consecutius. Serà a partir del divendres 29 amb el duel davant el BAXI Manresa quan el ritme competitiu, encara que no siguin pròpiament compromisos oficials, no s’aturarà. Tot seguit vindrà a la gira a la Xina, amb dos partits davant el Barça i el Hangzhou, i posteriorment serà el torn del matx del desè aniversari del club a Fontajau contra el Ratiopharm Ulm.