Katsikaris: "Hem de construir caràcter perquè tot depèn de l'actitud"

La tercera temporada del Bàsquet Girona a l'ACB ja és aquí. La de la consolidació, diuen. I la de fer un altre pas endavant, segons l'ambició que presenta el club de Fontajau. L'arribada del nou director esportiu, Fernando San Emeterio, va ser el preludi de les decisions importants que s'han pres aquest estiu. La primera, l'oficialitat de la continuïtat del tècnic grec Fotis Katsikaris, clau en el canvi de dinàmica i en el positivisme instal·lat en el vestidor. La segona, les cares noves. Fins a mitja dotzena: Aljami Durham, Nike Sibande, Guillem Ferrando, Juan Fernández, James Nnaji i Francisco Caffaro. S'afegeixen en propietat Juani Marcos i Sergi Martínez i continuen Ike Iroegbu, Maxi Fjellerup, Susinskas, Yves Pons i Jaume Sorolla. Tretze peces que haurien de garantir una rotació de qualitat. I alleugerir preocupacions davant possibles problemes.

"San Emeterio ha fet una feina espectacular, respecte al que buscàvem i el que volíem. Necessitàvem un equip, no vull dir del meu gust, però sí millor. No era fàcil, però tenim un equip profund. Hi havia les situacions de Juani i Sergi, però ho hem gestionat bé, especialment els timmings. I hem fet sis incorporacions. Estic molt content. Ara hem començat les sessions i tinc molt bones sensacions amb el grup humà. Hem parlat molt amb els jugadors, per dir-los com volem ser, el caràcter que volem construir i el bàsquet que volem practicar. És un grup jove, però amb molt marge de millora. Ja és el que preteníem, no és casualitat. Així podem créixer al llarg de l'any", ha valorat en roda de premsa el tècnic gironí, força engrescat amb els objectius. "Volem lligar el que depèn de nosaltres. Fer millors entrenaments, anar a més, tenir una bona mentalitat, fer un gran esforç diari. Aquesta és la recepta. Arribar a on volem és un procés. I això exigeix intensitat, informació. Ens farà tenir un caràcter guanyador si ho aconseguim. Perquè si no patim, no podrem competir. La resta de rivals saben patir".

Katsikaris també ha parlat de la gira a la Xina. "És el primer cop que faré un viatge tan llarg dins d'una pretemporada. Tindrem dos dies de viatge i no entrenarem res. Gairebé s'aturarà tot, no és habitual. No sé què passarà, però ho vull viure. Ens servirà per estar junts i serà una experiència nova i bona per a tots. La planificació que hem fet està pensada per a després del viatge, no durant. Perquè tindrem el partit contra l'Ulm, la Lliga Catalana i dues setmanes per al debut a la lliga. Així que si sorgeix qualsevol imprevist, espero poder-lo solucionar". El forat en el calendari està pensat, doncs, per recuperar.

Energia positiva

Una de les novetats al cos tècnic és Middleton, una persona molt estimada a Fontajau. "Em crida molt l'atenció la seva mentalitat, mai no té excuses. És un gran treballador, per això té la seva trajectòria. Aquesta mentalitat m'encanta i ell, amb la gent jove, pot inculcar els valors que pretenem perquè puguin donar el millor de si mateixos. Pot fer molta feina dins de la pista, i fora. És un dels millors reforços que hem fet, sense dubte. És un guanyador. Et dona energia positiva i això és un avantatge molt gran. Aquest any invertirem molt temps en feines específiques, de tecnificació individual", ha afegit.

Respecte a Nnaji, que no anirà a Àsia, opina que "no tenim pressa amb la seva recuperació. El volem al cent per cent. Està anant bé i els resultats de la ressonància són bons, però cal temps". El capità de la plantilla serà Sergi Martínez. "També n'estem pensant en un altre i que comparteixin capitania". I el calendari de l'ACB quina opinió li mereix? "Jugarem contra tots, al final. Nosaltres ens hem de mirar a nosaltres, i això és el que hem fet fins ara. Hem de ser competitius entre nosaltres, podem fer entrenaments més forts que un partit. Tot depèn de l'actitud. I aquí tornem al que podem controlar. No parlo del que desitjo, sinó de realitats. Hem de construir caràcter. Si parlem d'objectius, ens equivocarem. El típic és que el Girona no té dret a parlar de la Copa del Rei. Però la Lliga és tan bonica que si fem una bona feina i consolides un grup guanyador, que això no vol dir guanyar sempre, vol dir tenir la mentalitat adequada, pots classificar-te".

I anar a Europa? "Potser hi podríem jugar, sí. No tindré un equip titular definit, perquè tothom s'ha de sentir important. No puc tenir a tothom content, sóc conscient. Però cal tenir gana. Voler millorar. He vist gent amb moltes ganes de tornar, que em diu que tenim molt bon equip. Però no hem fet res diferent. Volíem fer el millor equip possible, dins les nostres possibilitats. I això s'ha fet. Ara ens toca a nosaltres", ha continuat, abans de reiterar que l'objectiu és fer "un salt de qualitat". "És la nostra il·lusió, pujar esgraons. El Bàsquet Girona és un projecte. No fem coses per un mes o una temporada, no, volem una continuïtat", ha finalitzat.