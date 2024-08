Les medallistes posen el dit a la llaga: "Passen els Jocs i torna a ser el 80% futbol masculí a la televisió"

Finalitzats els Jocs Olímpics de París tot torna a la normalitat, i això en l'aspecte esportiu es tradueix en tot el focus per al futbol. La falta de cultura poliesportiva i aquest 'futbolcentrisme' ha estat assenyalat per algunes de les medallistes de la cita parisenca, que en les seves xarxes socials han deixat missatges denunciant l'abandó dels seus esports.

La primera d'elles ha estat Vega Gimeno, una de les protagonistes de la medalla de plata en el 3x3 femení a París, al costat de la jugadora de l'Uni Girona Sandra Ygueravide i les jugadores d'Estudiantes Gracia Alonso de Armiño i Juana Camilion. Gimeno deixava un missatge a les seves xarxes en el qual mostrava el seu descontent amb el futbol masculí després de la conclusió dels JJOO: "Passen els Jocs… i torna a ser el 80% futbol masculí a la televisió. Després que si s'esperaven més medalles… que si no hi ha suports econòmics… Mandra".

Davant les crítiques rebudes a les xarxes pels aficionats de futbol, Vega apuntava el següent: "1. M'agrada el futbol i soc del València. 2. Crec que el futbol ocupa a Espanya tota la conversa quant a esport es refereix i m'agradaria que hi hagués una mica més de varietat. 3. Començant pels aficionats al futbol. A tots ens agraden altres esports. En el meu cas, com vaig estudiar a la Blume, allà vaig fer amics en handbol, sincro, waterpolo... i a més jugo a tenis i pàdel. I sí, m'agradaria veure més notícies d'aquests esports (i d'uns altres) en els mitjans generalistes. Res més. 4. Quan dic Mandra. Em refereixo al fet que tenim futbol ja els 12 mesos. Un model com l'americà, amb esports girant els seus calendaris durant l'any permet que un mateix aficionat segueixi diversos esports sense tenir que renunciar a res".

La falta d'educació poliesportiva

Una altra flamant medallista, la de Salamanca Laura Ester, que es va penjar per fi l'enyorat i merescut or amb la selecció de waterpolo femení, havia deixat en el seu moment una interessant reflexió a Sphera sobre la visibilitat del seu esport: "Continuem sent un esport minoritari. Ho he dit mil vegades, nosaltres continuarem lluitant i donant-ho tot per continuar sent notícia. Per intentar que es parli de nosaltres".

'Pajarito', com se la coneix en el món del waterpolo, anava més enllà i apuntava a un problema endèmic al nostre país: "També hi ha una falta d'educació poliesportiva perquè a Espanya sempre ha estat futbol, futbol i futbol. I hi ha altres països on veus que són molt més poliesportius. També és la informació que donis a la gent, que vens del teu esport. I sigui Federació o clubs, però no venen el nostre esport com haurien de vendre'l. Fa anys que les seleccions femenina i masculina estan a dalt en Europeus i Mundials i és el moment de vendre el waterpolo, de què es parli de nosaltres. Sempre ens queixem dels mitjans per la informació que donen, però també hem de mirar-nos nosaltres mateixes i potser es podria fer més per a arribar a més gent".