Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal: "Em veia entre la vida i la mort"

Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal, ha intervingut durant la matinada d'aquest divendres en el programa El Chiringuito i ha avançat que ja es troba a planta i que espera abandonar el centre hospitalari de Can Ruti de Badalona en les pròximes hores després de patir un apunyalament el dimecres a Mataró.

"Gràcies a Déu estic molt millor, m'acaben de pujar a planta", ha dit Mounir, per agregar que "he d'estar més tranquil pel bé de tots, el meu i el de la meva família. No em queda una altra. Cal pensar que la justícia farà la seva feina. És el més important. Tot té solució".

El progenitor de Lamine Yamal ha confessat que, durant l'agressió que va patir, un triple apunyalament, "em veia entre la vida i la mort". Va agregar que "clar que vaig tenir por, com qualsevol ésser humà".

De totes maneres, espera girar full com més aviat millor: "Tant de bo surti com més aviat millor. Moltes gràcies a tots per l'interès".