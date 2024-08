Pere Pons continuarà un any més a l’AEK Larnaca

L’AEK Larnaca ha anunciat avui que Pere Pons continuarà a l’equip, després de firmar un contracte fins al 2026. D’aquesta manera, el de Sant Martí Vell, que en l’actualitat es trobava com a agent lliure perquè encara no havia renovat, jugarà la seva tercera temporada consecutiva a la lliga xipirota.

El migcampista gironí va decidir fer un canvi d’aires l’estiu de l’any 2022 i marxar a Làrnaca, on va tenir l’oportunitat de jugar en competició europea. En el seu primer curs, va jugar la fase de grups de l’Europa League i també la Conference League. La passada campanya també va jugar a Conference, mentre que aquesta temporada no ho podrà fer perquè els xipriotes han quedat eliminats en la fase de grups després de perdre els dos partits amb el Paksi hongarès. Pere Pons no hi ha participat perquè encara no tenia tancada la seva continuïtat a l’AEK Larnaca i estava sense equip.

Aquest estiu, el jugador va explicar en una entrevista a Diari de Girona que «m’agradaria tenir el futur clar per organitzar-me amb la família i per poder entrar en dinàmica d’un equip com més aviat millor». En un primer moment va refusar l’oferta de renovació de l’AEK Larnaca perquè estava valorant tornar a Segona, però finalment s’ha decantat per continuar a Xipre.