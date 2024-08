Polèmica amb els preus de les entrades a l'Olot

Set clubs de Segona RFEF, el Sant Andreu, el Sabadell, l'Europa, l'Andratx, l'Alzira, el Mallorca B i l'Eivissa han arribat a un acord per fixar un preu màxim de deu euros per a la grada visitant. L'Olot, en canvi, no vol saber-ne res, d'aquest pacte i es va desmarcar en un comunicat fet públic a les seves xarxes socials.

«L'Olot respecta la decisió sobre el preu de les entrades de set clubs del grup i dona la benvinguda a les seves aficions. Ara bé, som nosaltres qui decidim els preus i no volem decidir un preu més avantatjós per a un aficionat visitant que per a un aficionat olotí», comença l'escrit, que afegeix que «el primer que tenim present, i a qui donem explicacions, són els socis de l'Olot, el segon són els aficionats de l'Olot i el tercer són els aficionats visitants. Com és lògic, a casa nostra manem i decidim nosaltres malgrat la humilitat de la nostra dimensió». El missatge no ha tingut gaire bona acollida a les xarxes socials, on ha aixecat força polseguera, amb crítiques ferotges cap a l'entitat garrotxina.

D'altra banda, dissabte a la tarda (18 hores) disputa el triangular Hereus de Gamper contra el Vilafranca i el Barça Juvenil A.