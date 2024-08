David Bigas es retira: «Ara vull gaudir de la família»

«Fa un temps m’hauria agradat retirar-me als 38 anys, presentar-me a alcalde i ser president del Peralada». Però la vida és ara. David Bigas Vargas (Peralada, 1994) ha pres una de les decisions més importants a les quals s’ha hagut d’enfrontar: deixar el futbol abans del que s’imaginava per tal de poder encarar el seu futur professional. El lateral, de 30 anys, explica a Diari de Girona que penja les botes després de presentar-se la temporada passada a unes oposicions, mentre guanyava el campionat de Tercera RFEF amb l’Olot per aconseguir el seu tercer ascens al club garrotxí, i ser apte a la primera. «La decisió ha estat fàcil perquè ja estava presa. Deixo el futbol per incompatibilitat. Necessitava mirar per mi i buscar una sortida fora dels terrenys de joc perquè mai se sap quan es pot acabar la teva carrera com a futbolista. No volia arribar al dia que s’acabés de cop i quedar-me amb una mà al davant i l’altra al darrere. Era un pas necessari», diu el ja exjugador.

David Bigas ha consensuat la retirada amb la seva dona, la Queralt, la família i, «sobretot, amb mi mateix»: «Plego tranquil. El curs passat vaig dipositar tota la il·lusió que tenia a assolir l’ascens amb l’Olot. M’ho he passat molt i molt bé als entrenaments, he gaudit i hem fet una pinya molt maca, que, de veritat, és la clau per pujar. Hem tingut la gran sort de ser un grup capaç de guanyar, amb molta facilitat per competir. Jo l’únic que volia era que arribés el cap de setmana per guanyar, quedar campions i ascendir. Ho he aconseguit fotent uns números espectaculars. Ha estat mèrit de tots, tot i que particularment m’hi he bolcat perquè sabia el que podia passar».

Els companys de l'Olot li dediquen una pilota firmada a David Bigas. / Tatiana Pérez

El defensa valora que l’Olot, on hi ha estat sis temporades repartides en diferents etapes, «m’ho hagi posat tan fàcil» i reconeix que «tres ascensos al mateix club no els té tothom». «Vull pensar que he tingut cert pes al vestidor. He parlat amb els meus companys i en Pedro (Dólera) i tots em diuen que em troben a faltar. Un dia els aniré a veure... He passat un estiu desconnectat de tot!», afegeix. En aquest sentit, Bigas està gaudint de les vacances que mai ha tingut. «És estrany de collons. No havia tingut mai un estiu amb tants dies de festa ni quan era petit. Per fi, puc estar a casa amb la Queralt i els nostres animals, fer els meus hobbies i no tenir cap horari per fer coses (tot i que no he perdut la disciplina d’aixecar-me aviat per entrenar). Molt poques vegades he pogut anar a les quedades dels meus amics i familiars. Ara, soc un pesat que s’apunta a totes (riu)», afirma.

El debut a Segona A

Girant la vista enrere, David Bigas es mostra «orgullós de la seva trajectòria». Al peraladenc només li ha quedat «l’espina clavada de no haver jugat algun partit més a Segona». Va debutar amb el Girona a la categoria de plata la campanya 2014-15: «Vaig assolir un objectiu arribant al primer equip, però sempre em quedarà l’interrogant de què hauria passat si haguéssim guanyat al Barça B el dia de la meva estrena o com m’hauria anat si no m’haguessin expulsat contra el Saragossa. Són coses que passen. Per circumstàncies de la vida, no em vaig poder mantenir, però allò em va permetre poder jugar molts anys a Segona B i ascendir els quatre cursos que he jugat a Tercera. Estaré eternament agraït a Pablo Machín per donar-me l’oportunitat. Va ser ell i ningú més, encara que jo també me la vaig guanyar».

«Amb perspectiva, penso que va ser una etapa preciosa. Quan hi era, però, no la vaig saber aprofitar tant com voldria. Va ser una tensió constant, tota l’estona em repetia que no podia fallar i em posava molta pressió. Patia sovint. També és veritat que m’ho passava bé, eh?! Però amb 20 anys era diferent que amb 30, no tenia el cap fred que tinc ara per afrontar segons quines situacions. M’emporto un bon record», valora.

Els clubs que l’han marcat

David Bigas guarda espai al seu cor per a tres clubs: «El Peralada, que és el club del meu poble, on vaig començar a jugar amb 6 anys i que va ser el futbol d’infància amb els amics; el Girona, que hi vaig anar sent cadet i hi vaig créixer fins a arribar al primer equip i ser titular a Segona Divisió; i l’Olot, que ha estat una etapa llarga en què he aconseguit certa estabilitat». També mereix una menció especial el Llagostera. «Ja no existeix, però hi havia molt bona gent. Hi estàvem tots tan a gust, que moltes vegades arribàvem una hora abans als entrenaments», destaca.

No pot dir el mateix de l’Hospitalet. «Va ser una etapa dolenta per qüestions alienes a mi, però em va servir d’aprenentatge i ha quedat en una anècdota. Si vaig poder aguantar fins al gener, va ser gràcies als companys», sosté. Al seu currículum, s’hi ha d’afegir el Sant Andreu. «Coincidir amb Miguel Álvarez va ser una de les millors experiències que he tingut», assegura.

Agraïments

L’altempordanès no es vol oblidar «d’agrair a tots els companys que he tingut i amb els quals he creat bones amistats». Tampoc d’alguns entrenadors: Arnau Sala, Rodri, Raül Agné, Machín, Miguel Álvarez, Ramon Calderé, Martín Pose, Oriol Alsina i Pedro Dólera. Però, per damunt de tot, dona les gràcies a la família «per acompanyar-me sempre i a tot arreu».

Aquell nen petit que als sis anys va canviar el tatami de judo per una pilota, que va començar de porter, va fer de davanter centre i va acabar sent un lateral de referència, s’acomiada del futbol després de practicar-lo durant 24 anys i convertir-lo en la seva professió. «M’agradaria donar un consell als nanos que pugen. I és que no escoltin als pares ni es creguin el que surt a les xarxes socials, que s’ho vagin a passar bé, gaudeixin i siguin resilients».

Bigas renuncia al càrrec de regidor de Peralada El lateral no només deixa el futbol, sinó que dilluns va presentar la seva renúncia a l'Ajuntament de Peralada com a regidor de Medi Ambient, Esports i Agricultura. Bigas, que va entrar en la política per les eleccions municipals de 2019, lamenta que «m'hauria agradat acabar els vuit anys de mandat». L'última acció ha estat renovar la gespa del Municipal.

