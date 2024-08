Flick comença la seva era rehabilitant Lewandowski

Fer-se vell és una feina. Hi ha els qui ho disfressen desfigurant-se la cara o jugant a pàdel. Però potser el que més necessitem sigui que algú ens digui que encara servim per a alguna cosa. Lewandowskies mou lent. Es queixa quan no arriba a les pilotes. I té el caràcter propi de qui es veu envoltat de criatures als quals alliçonar. Xavi Hernández, abans de ser acomiadat, l’hauria enviat a qualsevol cementiri d’elefants. No així Hansi Flick. D’acord, comparteixen el mateix agent -Pini Zahavi-, però el tècnic alemany té fresc en la memòria els temps en què el polonès el socorria al Bayern. Flick, en el partit a Mestalla que va servir per inaugurar la seva era, va veure que rehabilitar a Lewandowski era possible. Va marcar dos gols i va concedir el triomf a un Barça d’adolescents. Suficient.

Hi ha dues maneres d’atendre els recursos de La Masia: perquè la coneixes i creus en ella com a sant i senya; o perquè la fragilitat i la urgència empenyen a l’elaboració d’un equip imberbe, sense temps per temperar l’aterratge a la vida adulta.

En qualsevol cas, hauria de ser motiu d’orgull que, en un escenari amb dents de serra, compareguessin en el mig del camp dos nois que fa uns mesos es guanyaven el jornal al filial (Marc Bernal, de 17 anys, que es va comportar com un migcampista de categoria; i Marc Casadó, de 20, que es va afartar a tapar deficiències dels seus companys). O que Pau Cubarsí (17), acabat de venir dels Jocs, clavés la seva posició en l’eix defensiu. O que Lamine Yamal (17), malgrat l’apunyalament del seu pare, es veiés no només amb forces per ser titular, sinó per ser determinant en l’1-1 assistint a Lewandowski. Dels deu futbolistes del camp que van formar l’onze, cinc es van criar a la pedrera. Després de l’entreacte van sortir el lateral esquerre Gerard Martín (22), que va haver de suplir a Balde després que no es recuperés d’un problema muscular, i Pau Víctor (22), sensació ofensiva de la gira.

Hugo Duro va posar en avantatge a l’equip de Baraja. Koundé va defensar amb la mirada a Diego López, que va centrar a plaer. Iñigo Martínez va marcar el clatell d’Hugo Duro. Clar, es va empassar la pilota. I Balde, en primera fila, no es va moure del seu lloc per incomodar en l’1-0. Lewandowski va poder empatar abans del descans i a la represa va fer el segon de penal.