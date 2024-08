Daniela Guillén es manté segona en el Mundial

La pilot de Lloret de Mar, Daniela Guillén, va afrontar aquest cap de setmana un dels majors desafiaments de la temporada en el Gran Premi d'Arnhem als Països Baixos. Tot i que no va aconseguir sumar el seu sisè podi consecutiu, la seva destacada actuació li va permetre finalitzar en quarta posició, mantenint així el seu lloc com a segona en la classificació general del Mundial de Motocròs Femení.

Des de l'inici, Guillén era conscient que conquerir el GP d'Arnhem no seria tasca fàcil. Entre les dificultats, destacava la presència de les pilots locals, Lotte Van Drunen, actual líder del campionat, i Lynn Valk, tercera en la general, que competien a casa, envoltades pel suport de la seva afició.

L'habilitat d'avançar

Malgrat el context, Daniela va demostrar una vegada més la seva habilitat i determinació en el circuit. Després de sortir des de la 15a posició en la primera màniga del dissabte i des del desè lloc en la segona màniga de diumenge, va aconseguir remuntar fins a la cinquena i tercera posició, respectivament.

«He tingut dues males sortides, però he fet dues bones remuntades i he aconseguit mantenir bon ritme. Ara toca mirar endavant i per Turquia», explicava la lloretenca Daniela Guillén al final de la cursa.