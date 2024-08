Paula Badosa presenta la seva candidatura per al US Open

La trajectòria de Paula Badosa ha fet un gir radical. Després d'una etapa més que complicada en la qual les lesions li han impedit gaudir sobre la pista, la tennista de Begur ha aconseguit fer-li un tomb a aquesta situació. Diumenge passat va caure en les semifinals del WTA 1.000 de Cincinnati davant l'estatunidenca Jessica Pegula per 6-2, 3-6 i 6-3 en una hora i 53 minuts. D'aquesta manera, es queda a les portes de poder disputar la final del prestigiós torneig.

Però Badosa pot treure conclusions molt positives del seu pas per Cincinnati. La gironina està signant una fantàstica gira estiuenca per Amèrica del Nord, en la qual ha mostrat un gran joc ofensiu i atropellant als seus rivals. La catalana va arribar a les semifinals davant Pegula sense haver perdut ni un sol set.

Cincinnati va ser la confirmació del seu gran estat de forma. Dues setmanes enrere, Badosa va aconseguir conquerir el WTA 500 de Washington davant la txeca Marie Bouzkova. Aquest triomf va significar un abans i un després per a Paula. La nascuda a Manhattan, però de sang gironina, va tornar a 'tocar plata' després de dos anys allunyada dels trofeus. Washington va ser el primer títol que va aixecar des de Sydney 2022.

Una nova etapa

La mateixa Badosa va confirmar que aquesta victòria va significar una nova etapa en la seva trajectòria: «Crec que estic en el camí, no vull dir que hagi tornat perquè no ho sé, vull posar-me a prova una mica més, però penso que estic en el camí. El més important és que estic motivada, que el meu cos respon. D'alguna manera, podem dir que he tornat», va explicar.

Després de les bones sensacions que va tenir a Wimbledon i el seu estratosfèric torneig en la capital dels Estats Units, Cincinnati era la prova de foc abans de l'esperat US Open. Malgrat l'amarga derrota en semifinals, Badosa ha continuat el seu bon moment de joc batent a rivals d'altura com Putintseva, Kalinskaya o Pavlyuchenkova.

Badosa torna a ser Badosa

Ara arriba l'examen més esperat. El US Open serà la seu en la qual la número 27 del món buscarà reafirmar el seu gran estat de forma. No hi ha millor torneig que un Grand Slam per a ensenyar al món del tennis que Paula Badosa torna a ser Paula Badosa. Encara que el Grand Slam dels Estats Units mai ha estat el seu fort. En cap edició ha aconseguit superar la segona ronda i, la passada temporada, a causa dels seus problemes amb les lesions, no va poder disputar-lo.

El temps parlarà

D'aquesta manera, la catalana buscarà, ara sí, deixar enrere una etapa per a oblidar i ensenyar en el US Open que la millor Badosa està de tornada. El temps dictarà si tornarem a veure aquella Paula que liderava l'elit del tennis el 2022. Aquell any vam tenir la seva millor versió, en la qual va arribar a ser la número dos del món i, durant 2021 i 2022, va aconseguir guanyar els títols d'Indian Wells, Belgrad i Sydney.

A més, iniciarà la seva aventura en el Grand Slam nord-americà com a cap de sèrie, per la qual cosa evitarà en les primeres rondes a les rivals més temibles.