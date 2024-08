El Sarrià torna a la feina pensant en el Barça

El Sarrià de Josep Espar va tornar a vestir-se de curt ahir al vespre, en la primera presa de contacte de la pretemporada. L'equip gironí va fer acte de presència als voltants de tres quarts de nou, per realitzar l'estrena pel que fa a sessions preparatòries després d'unes merescudes vacances: l'any passat va acabar cinquè del seu grup de Primera Nacional.

A l'horitzó, esclar, la presència del Barça, el campió de la Champions, al pavelló, el dijous a les 20 hores, amb motiu de la semifinal de la Supercopa de Catalunya. Es preveu un ple a vessar fantàstic. Les portes s'obriran a les 18.30 hores per als socis, que hauran de tenir el carnet vigent per poder comprar entrades a un preu de 3 euros. Els no socis no podran entrar fins a les 19.30 hores i hauran de pagar 10 euros.

Josep Espar compta, per aquesta temporada 2024-25, amb la següent plantilla: els porters Aleix Biosca, Antonio Moreno i Tomàs Arnau; els centrals Iñaki Gutiérrez i Guillem Mallola; els laterals Pep Arnau, Alberto Vicente, Josep Ballester, Oscar Lucea i Roc; els extrems Lluc Cabrera, Adrià Font, Adrià Rispau, Carlus Garcia, Nitu Vidal i Guillem Lozano; i els pivots Joel Pararols, Martí Arnau, Bernat Cortada, Unai Arroyo i Césareo Randos. En total, 21 peces.

Els olímpics seran baixa

Set dies després de tornar en quadre a la pretemporada dimarts passat amb set reforços del filial, el Barça recupera aquesta setmana als 10 jugadors que van disputar els Jocs de París inclòs el campió Emil Nielsen. En principi, les principals estrelles no viatjaran, doncs, fins a Sarrià.

El tècnic Carlos Ortega (excel·lent feina la seva al capdavant del Japó) va recuperar ahir a l'internacional espanyol nascut a Bordils Petar Cikusa (no va tenir minuts a París) i el dijous, el mateix dia de la semifinal de la Supercopa de Catalunya, s'incorporaran el citat danès, els medallistes de bronze espanyols Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez i Javi Rodríguez, l'eslovè Blaz Janc (quart classificat), els suecs Hampus Wanne i Jonathan Carlsbogard i els francesos Dika Mem i Melvyn Richardson, ansiosos tots dos per reivindicar-se després de la decepció olímpica.

El cos tècnic ha dissenyat una pretemporada en dos grups amb l'objectiu que l'equip arribi en les millors condicions possibles a la Supercopa Ibèrica que es disputarà a Torrelavega el 31 d'agost i l'1 de setembre amb un Barça-FC Porto i un Bathco Torrelavega-Sporting de Portugal el primer dia en les semifinals.

La semifinal de la Supercopa que es disputa a Sarrià de Ter, que va veure néixer al seleccionador espanyol Jordi Ribera, enviarà el guanyador a la final. El Fraikin Granollers disputarà l'altra semifinal el divendres a les 20 hores a la pista del Molins de Q-H Molins. Els vencedors s'enfrontaran el 29 d'agost a les 20.30 hores en la final que tindrà lloc en el CEM Les Moreres d'Esplugues de Llobregat.