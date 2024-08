El Bisbal arrancarà dilluns el curs més il·lusionant

El proper dilluns 26 és una data marcada en el calendari del Bisbal Bàsquet, la de la tornada a la feina en un any que fa especial il·lusió. Serà, això sí, una pretemporada que arrancarà de manera gradual perquè els jugadors s’aniran incorporant en diferents dates.

El gruix de la plantilla que continua de l’any passat estarà disponible per Carles Rofes el dia 26, els fitxatges ja anunciats -Nikolov i Cabrera- s’incorporaran el dimecres 28, i Xevi Torrent i Jaume Solé es posaran a la feina el dilluns 2. Abans d’aquesta data, els bisbalencs ja hauran jugat el primer partit amistós, previst pel cap de setmana previ davant el Quart.

Llavors, tan sols faltarà que arribi a la Bisbal una o dues incorporacions que el club preveu tancar els pròxims dies. El director esportiu, Joan Ferrer, subratlla que el fitxatge d’un interior -que serà internacional- és imminent i que només queden serrells per tancar relacionats amb el visat.

En tot cas, les últimes incorporacions començaran més tard el treball amb el grup i previsiblement tampoc estaran disponibles en el segon amistós davant el Tolouse que es jugarà divendres 5 al Pavelló Vell. Els altres compromisos de pretemporada seran els de la Lliga Catalana contra el Mataró i el Prat, aquest últim a casa el 14 de setembre. També es preveu que els bisbalencs es vegin les cares amb el Salt en un partit encara sense data confirmada.

Per altra banda, al llarg de la pretemporada el club farà un últim esprint per engrescar el màxim d’aficionats possibles a que es facin abonats. Ferrer comenta que ara a l’agost s’ha fet una pausa en la campanya, tenint en compte que és una època de l’any en què molta gent marxa de vacances. Però al setembre, amb la tornada a l’activitat normal i els primers amistosos, es reprendrà amb l’objectiu de superar les xifres actuals, que ja són molt positives i se situen per sobre de les expectatives de l’entitat. Són 225 els abonats a dia d’avui, 60 més que la temporada passada i per sobre dels 200 que es marcava el club com a primera fita.

Embolic amb les grades

Un requeriment de la FEB que ha de complir el Bisbal és el de suplir les cadires de darrere les cistelles per grades supletòries. Amb el canvi, l’aforament seria d’unes 500 persones, però aquest llindar està alentint els tràmits de licitació de l’Ajuntament perquè necessita uns informes tècnics dels Bombers en relació amb les sortides i l’evacuació del recinte. L‘alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, apunta que hi ha l’opció de que l’aforament no assoleixi la xifra problemàtica del mig miler perquè no caldrien tants requeriments. En tot cas, el batlle reconeix que és molt díficil que el dia 14 d’octubre, el debut del Bisbal a casa, les grades estiguin instal·lades, i en tot cas la previsió més realista és que l’obra es faci durant l’aturada de novembre. Amb aquest escenari, segurament el club haurà de demanar una moratòria a la FEB.