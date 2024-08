La filosofia instal·lada per Fotis Katsikaris al Bàsquet Girona

El líder del Bàsquet Girona ja no és Marc Gasol, ara és Fotis Katsikaris. El tècnic grec ja va fer una declaració de principis la temporada passada, quan va aterrar al pavelló de Fontajau a finals de gener, en plena crisi d'identitat esportiva. Allà, i amb la consolidació de la permanència, fins i tot amb la possibilitat d'accedir a la zona europea, Katsikaris va començar a introduir un model que aquest curs ampliarà a la màxima expressió. Els petits detalls van permetre rellançar una dinàmica espatllada, convertint l'activitat diària en una continuïtat d'estímuls positius que feien el treball molt més amè. L'entrenador potencia les relacions personals i busca la complicitat dels seus homes, generant una confiança que transforma els jugadors en soldats quan trepitgen el parquet. No hi ha ningú que no es cregui el seu discurs. Fidelitzar el vestidor i aconseguir que tothom el segueixi és el punt de partida assolit que aquestes setmanes està desenvolupant amb vista a la temporada vigent, en què desitja que el projecte faci un pas endavant més estable.

La feina conjunta amb Fernando San Emeterio, Txus Escosa i Erick Moleiro com a caps visibles ha anat en tot moment de bracet amb els desitjos de Fotis Katsikaris, que ha consensuat i aprovat la confecció d'una plantilla feta a mida per esprémer el seu estil de joc.

L'estrateg grec, que ha advertit en múltiples ocasions, tal com ha fet el nou director esportiu, que odia les excuses, ha igualat la importància individual de totes les peces, sense fer cap mena de diferenciació, permetent que sigui el nivell de cadascú el que dictamini quines possibilitats hi ha de disposar de minuts. És a dir, al Bàsquet Girona 2024-25 no hi haurà titulars. Hi haurà 13 jugadors que, segons la mentalitat, l'estat de forma, la càrrega física, les demandes de l'equip, les característiques del contrari i el moment present, es repartiran la responsabilitat. Ja se sap, 'si vols arribar de pressa, viatja sol; però si vols arribar lluny, viatja acompanyat'.

Exigència i tecnificació

Seguint aquestes directrius, i de forma natural, el que pretén Katsikaris és que tot flueixi de la manera adequada. Sense espai per a la relaxació, esclar, perquè les sessions de treball són exigents. També són pràctiques, perquè aquest curs s'està implementant una mena de tecnificació individualitzada, segons els rols. El Bàsquet Girona treballa amb especialistes amb els bases, escortes, alers i interiors, per polir gestos tècnics i perfeccionar moviments que serveixin de fons d'armari durant la temporada. En aquest sentit, la figura de Darryl Middleton, molt valorat pel seu gen competitiu i guanyador, serà rellevant.

El calendari ha ideat un viatge a la Xina gens idoni per a afegir hores a la pista, un fet en el qual s'està incidint actualment aprofitant que hi ha temps. El desplaçament a Àsia cohesionarà d'una altra forma al grup, especialment pel que fa a les relacions personals, perquè tothom compartirà les mateixes dificultats. Compartir, un altre dels secrets de la seva filosofia. I saber patir, que és el que els diferenciarà en els moments decisius.

