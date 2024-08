Mor l'exentrenador del Figueres, Paquito

Paquito García, l'històric entrenador que va deixar el Figueres a tocar de la promoció d'ascens a Primera la temporada 1987-88 ha mort avui amb 86 anys. L'asturià va deixar una gran empremta en tot just la segona campanya del conjunt alt-empordanès a la categoria en un equip amb Pitu Duran, Valentín, Quim Ferrer, Mentxaka, Valdo, Gratacós o Garcia Pitarch, entre altres. Paquito va tenir una dilatada trajectòria esportiva tant com a entrenador com abans de jugador, amb l'Oviedo i el València, amb qui va guanyar una Lliga (70-71) i una Copa (66-67), a més a més de ser nou vegades internacional.

Paquito, a la llotja del Miniestadi del Vila-real, abans d'un partit entre el filial groguet i el Girona / Marc Brugués

A les banquetes, Paquito es va fer un tip de dirigir equips. A Vila-real és on més temps va estar ja en la darrera etapa de la seva carrera i en diverses funcions. També va dirigir, a banda del Figueres i del Vila-real, Gandia, Alzira, Valladolid, Castelló, València, Hèrcules, Cadis, Las Palmas, Racing de Santander, Rayo Vallecano i Osasuna. A Vallecas va dirigir Míchel Sánchez, l'actual tècnic del Girona. Paquito va aconseguir pujar a Primera amb el Racing (1993), el Rayo (1995) i el Vila-real (2000).