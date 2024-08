Estrella Damm torna a l’America’s Cup

Estrella Damm posa rumb a l’America’s Cup, la competició nàutica més famosa del món, que aquest any arriba a la seva 37a edició i se celebrarà a Barcelona del 22 d’agost al 27 d’octubre. D’aquesta manera, la cervesa, nascuda a l’emblemàtica ciutat catalana el 1876, reafirma el seu suport a l’esport i a la vela en la regata centenària, que continua delectant aficionats de tot el món.

Estrella Damm té ja experiència en el patrocini de proves de vela, ja que ha recolzat competicions com la Copa del Rei, la Barcelona World Race i les dues edicions de la Copa Amèrica de València (2007 i 2010). De fet, Damm va ser la primera empresa espanyola a anunciar el seu patrocini en aquesta edició de l’America’s Cup.

El vaixell de l’ETNZ es diu ‘Taihoro’, vocable neozelandès que uneix el significat de ‘Tai’ —mar— i de ‘horo’ —velocitat—

El suport d’Estrella Damm a la competició és doble, perquè patrocina tant la prova com l’actual equip campió, que defensa el seu títol. «Estem encantats de tornar a associar-nos amb l’Emirates Team New Zealand (ETNZ), renovant un vincle que es remunta a 17 anys enrere, amb la nostra col·laboració a València durant l’America’s Cup de 2007. Aquesta experiència única va establir les bases per a una relació robusta i duradora, que acaba en l’anunci del nostre patrocini a l’equip de Nova Zelanda», va afirmar Jorge Villavecchia, director general de Damm, durant la presentació del patrocini el maig del 2023.

Aquesta aliança reafirma els profunds llaços que uneixen la cervesera amb el prestigiós equip neozelandès. El setembre del 2023 ja es va celebrar a Vilanova i la Geltrú una regata preliminar que va servir de primer contacte per als vaixells i els equips, i en la qual Estrella Damm va ser molt present, tant al costat de l’equip de Nova Zelanda com en el Race Village.

Jornades de voluntariat

La comunitat de voluntariat de la 37a edició de la America’s Cup ha participat en una sèrie d’activitats prèvies a la competició. Després de l’èxit del Dia del Voluntariat —celebrat al centre de divulgació oficial America’s Cup Experience el mes de desembre passat— l’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir al març i l’abril les sessions de capacitació i cohesió del Team B, que és com es denomina a aquest equip de treball.

El Team B s’ocuparà de quatre accions principals: operacions a terra, operacions en aigua, mitjans de comunicació i televisió.

Jornades de Voluntariat en l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. / .

Visita a Estrella Damm

Fa mesos que la tripulació de l’Emirates Team New Zealand prepara la seva participació en la competició a Barcelona i s’amara de la cultura de la ciutat. El setembre del 2023, va visitar la Fàbrica d’Estrella al Prat de Llobregat, que és un dels centres de producció de cervesa més moderns i sostenibles d’Europa. I allà, els dos actors, tant Estrella Damm com l’equip de l’ETNZ, van tenir ocasió d’estrènyer encara més els seus llaços.