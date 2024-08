Marina Bassols entra al quadre final de l’US Open

Paula Badosa debutarà a l’Obert dels Estats Units de tennis contra la suïssa Viktorija Golubic i només es trobaria amb la polonesa Iga Swiatek, número 1 del món, en una hipotètica final. Badosa, actualment vintena setena del rànquing WTA, arriba a Nova York després d’un notable estiu en pista dura en el qual va ser semifinalista del Màsters 1.000 de Cincinnati i va guanyar el WTA 250 de Washington. Si supera a Golubic en primera ronda, la catalana disputarà la segona amb la italiana Martina Trevisan o la nord-americana Taylor Townsend.

Badosa no serà l’única tennista gironina a l’US Open. Marina Bassols va guanyar-se el bitllet per a la fase final ahir després de superar la fase prèvia per primera vegada d’un Grand Slam. La blanenca va derrotar l’australiana Talia Gibson (6-3 i 6-4) en la tercera i definitvia ronda de la prèvia per poder treure el cap al quadre principal del torneig americà. Bassols encara no té una rival assignada per la primera ronda. La selvatana, que aquesta temporada havia perdut a les prèvies de Roland Garros, Austràlia i Wimbledon, debutarà un Grand Slam amb 24 anys.