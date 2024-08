Poble, passió i handbol: la cita per presumir del Sarrià

Fa tants anys que comparteixen bastant més que el vestidor, que cal aturar-se un moment a fer càlculs. «Ostres, molts. Molts. A veure... deixa'm rumiar. Em van pujar al primer equip als divuit anys o sigui que... deu fer uns... què, catorze?», comença Martí Arnau. L'ajuda Josep Ballester. «Jo vaig aterrar el 2010 i encara no hi eres. Així que jo en faig catorze. Amb tu han de ser menys». «Esclar, si jo en faré trenta. No sé ni l'edat que tinc. Doncs onze-dotze, han de ser». En Guillem Lozano també hi diu la seva, contagiat de les rialles dels seus companys. «De menuts, en Martí i jo vam coincidir sis anys en les categories inferiors. De sèniors, els tres portem nou anys junts». Ara són els capitans de l'UE Sarrià, que aquest vespre disputa la semifinal de la Supercopa de Catalunya contra el Barça (20 hores). Un partit somiat que ha engrescat tot el poble, que omplirà el pavelló, amb una capacitat lleugerament superior al mig miler d'espectadors.

Perquè a Sarrià, un municipi de poc més de 5.000 habitants, gairebé tothom té un vincle amb el club d'handbol, que està lligat a les persones com si fos un altre òrgan vital als que ja acumulen. Uns i altres són inseparables. «Sóc del Sarrià des que vaig néixer. Fa vint-i-nou anys que vesteixo aquesta equipació diàriament, sense excepció. He jugat a totes les categories del club i l'handbol ho significa tot. Si em passo tot el dia al pavelló perquè també sóc entrenador dels cadets!», confessa Arnau, un dels pivots, que continua: «El fet de compartir-ho amb les persones que estimes entenc que és diferencial. Tampoc no sé què respondre, perquè això és l'únic que conec. Però a mi és el que se m'ha transmès. Quan et mous fora d'aquí, t'ho diuen. La gent que no és de Sarrià, quan ve, al·lucina. Perquè nosaltres som col·legues que a les graderies tenim els pares, els oncles, els pares dels amics... Cadascú té algú conegut i aquest detall ho fa tot molt més especial».

Lozano, lateral de professió, «vaig créixer i em vaig formar aquí, però vaig estar-me deu anys al Barça», ratifica punt per punt les paraules de l'11 sarrianenc. «Ja ho representa el lema de la samarreta: poble, passió i handbol. El que es viu aquí, el que ha aconseguit l'handbol a Sarrià, és ajuntar éssers humans que han creat un sentiment. És espectacular, de veritat. I l'ambient al pavelló abans, durant i després dels partits, és brutal». Emociona sentir-los. «Tot plegat et dona un addicional de desitjar repetir i repetir per viure-ho els cops que facin falta», explica Ballester, també lateral, amb passat al Fornells i el Bordils, dues entitats històriques. «Aquest ambient que s'ha generat és preciós, perquè omple molt anar caminant pel poble i que et reconeguin, que sàpiguen qui ets. Estic segur que si anéssim a jugar a qualsevol altre club, no ens trobaríem el que ens trobem a Sarrià».

Viatjar junts

L'arquitecte del projecte és Josep Espar, el seu entrenador. Per descomptat, s'estima amb devoció el Sarrià. «La nostra idiosincràsia fa que vulguem arribar als llocs amb la nostra gent. Perquè no som un club que fitxa gent de fora, ens agrada caminar amb els nostres. De vegades és possible, i altres vegades no. L'avantatge és que quan és possible és molt més gratificant que si aconseguíssim arribar-hi agafant talent de fora. I això provoca que la gent vulgui venir al pavelló: perquè aquí hi juga el veí, el company de feina. El club està arrelat al poble i l'afició és un jugador més». Contra el Barça, doncs, seran vuit contra set, a pista.

«No ens hem de fer mal en aquest partit, aquesta és la prioritat. Voldrem ser un equip seriós. I com a club, és un repte. Volem ensenyar que sí, som humils, però, amb les nostres capacitats, podem estar al nivell de qualsevol altre club. Volem fer les coses el màxim de bé que es pugui», reflexiona el tècnic, que tot just dilluns va realitzar la primera sessió de l'estiu després de finalitzar en cinquena posició el seu grup de Primera Nacional. «El desafiament serà jugar sense mirar el marcador, veurem si som capaços. Ens agradaria analitzar els punts menys forts que tingui el Barça en aquell moment a la pista, tot i saber que el seu punt feble sempre serà més fort que el nostre punt més fort. I mirar de treure rèdit d'això. Òbviament, el Barça és un dels equips que juga més ràpidament d'Europa, ja des de les categories inferiors, i per a nosaltres serà important controlar el ritme de partit en la mesura que ens deixin. Aquesta serà una de les claus per descobrir si el marcador pot ser el més ajustat possible, per dir-ho d'una manera diplomàtica».

El tècnic Josep Espar, a les graderies del pavelló. / MARC MARTÍ

«Ens ho passarem pipa»

«És un orgull jugar contra el Barça. El problema és que hi ha hagut els Jocs Olímpics pel mig, i hi ha el dubte de qui vindrà. Però vingui qui vingui seran superjugadors. Sempre fa gràcia mesurar-se contra els campions d'Europa. Estic il·lusionat perquè potser no ho tornem a viure mai més. I ens ho passarem pipa», accentua Arnau. «Bé, això de mesurar-nos... Més aviat serà jugar contra el Barça. De mesurar-nos ja sabem on estem», puntualitza, amb un lleu somriure, Ballester. «Però és un al·licient i una recompensa a l'esforç del curs passat. En tenim moltes ganes», afegeix.

«És un partit que poques vegades es pot repetir. Nosaltres en els anys que portem mai hem pogut jugar contra el Barça. Sí que ha vingut dos cops el Granollers, però és la primera que per fi toca el Barça. S'ha de viure com una festa pel poble i per l'equip i gaudir-ho al màxim», opina Lozano. Ara és el torn d'Espar: «Aquesta temporada comencem al revés: amb el plat més fort al principi. Ens enfrontem al millor equip del món. És un fet molt estimulant per a tots».

Retorn a la infància

Arnau, Lozano, Ballester i la resta d'integrants del Sarrià, un total de tretze, s'aferren a la innocència dels inicis, quan rondaven per les pistes intentant aprendre a botar la pilota. «Home, he evolucionat i madurat, però sí, encara puc ser un nen quan jugo a handbol», defineix Arnau. «No hi ha temporada que no tingui els nervis d'abans d'un partit. L'edat potser t'ensenya al fet que no pots arribar a tant com arribaves abans, però el cuquet es manté», apel·la Lozano. «Sí, i tant. La il·lusió la tinc a dins, encara. L'handbol és la meva filosofia de vida, i això no s'ha de perdre mai», es resisteix Ballester.

Quin equip es veurà a la pista? Respon Espar. «Tenim una bona defensa i porteria. I disposem de jugadors que porten l'handbol a dins i no només saben aplicar les diferents situacions tàctiques que tenim, sinó que provoquen que el joc sigui imprevisible perquè aporten varietat i color». I, evidentment, té un club entregat a la causa, amb un sentiment de pertinença bestial que sempre decanta la balança cap al seu costat. «Nosaltres som el Sarrià», finalitzen.

