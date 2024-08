El primer Campionat Europeu de Paraescalada se celebrarà a finals d'agost a Suïssa

La incorporació d'un campionat europeu al circuit internacional de la competició de paraescalada no fa sinó confirmar l'auge que la disciplina ha adquirit durant els darrers anys. A cada prova creix el nombre de participants, es baten rècords d'inscrits a la Copa del Món –només cal comprovar-ho a l'última prova, celebrada a Innsbruck (Àustria)– i l'especialitat comença tímidament a fer els seus primers passos cap a la professionalització esportiva. A aquest primer Campionat d'Europa de Paraescalada cal sumar-hi el circuit de Copa del Món (la següent prova tindrà lloc a finals de setembre a Arc, Itàlia) i la seva inclusió als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028!

La paraescalada, un esport desconegut

Toni Curiel treballa com a tècnic de paraescalada per a les federacions Espanyola i Madrilenya. Va començar a entrenar escaladors de paraescalada ja fa 10 anys: “Em vaig creuar pel camí amb Guille Pelegrín, escalador amb menys d'un 2% de visió”, ens comenta el Toni. “Actualment entreno diversos esportistes de paraescalada (Iván Muñoz, Iván Germán i Javier Aguilar) i guio Guille en competicions internacionals”.

Iván Muñoz, Toni Curiel i Andrea Sánchez. / @Sputnik Climbing

Toni, que acaba de convocar al centre Sputnik Climbing de Las Rozas a part de la representació espanyola a Villars per realitzar un entrenament previ a la trobada continental, ens comenta la importància d'aquest campionat europeu i, sobretot, de la presència de la paraescalada a Los Angeles 2028: “Ja s'ha aprovat que l’escalada sigui un esport paraolímpic i això tindrà una gran repercussió. La paraescalada, fins ara un esport desconegut, es visibilitzarà, hi haurà més suport, i això farà que més gent s'animi a provar-la”.

Trobada prèvia al Campionat

El 19 d'agost es va reunir a Sputnik Climbing de Las Rozas part de l'equip convocat per Toni. "En aquest simulacre abans del Campionat d’Europa els objectius han estat reunir al màxim nombre de participants, que escalin vies similars a les que van a trobar-se a la prova i polir els últims detalls”, detalla l'entrenador, que també ens explica alguns detalls sobre la seva feina: “La meva manera d'adaptar els entrenaments depèn de cada escalador: als cecs (Guille i Javi) els guio amb un intercomunicador i els vaig explicant què s’han d'agafar i com ho han de fer per progressar. Amb Iván Muñoz, que pateix esclerosi múltiple, treballo sobretot la propiocepció i la velocitat en el moviment. Pel que fa a Iván Germán, amputat de cama, em centro en la compensació i les capacitats físiques del tren superior”.

Toni Curiel i Conchi Aguilar. / @Sputnik Climbing

Categories i participants

La paraescalada es divideix en quatre categories que, alhora, se subdivideixen en unes altres tres depenent del grau de discapacitat: B (visuals), Au (amputats braços), Al (amputats cames) i RP (abast, potència o estabilitat limitats).

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Iván Germán, Iván Muñoz, María Cabezas, Andrea Sánchez, Toni Curiel, Ana Gómez, Conchi Aguilar, Guillermo Pelegrín i Javier Aguilar. / @Sputnik Climbing

Al Campionat d'Europa podrem veure:

Javier Aguilar, plata a la prova de Copa del Món d'Innsbruk 2024 en categoria B1.

Guille Pelegrín, plata a la prova de Copa del Món de Salt Lake City 2024 en categoria B2.

Iván Muñoz, or a la prova de Copa del Món de Salt Lake City 2024 en categoria RP2.

Iván Germán, plata a la prova de Copa del Món d'Innsbruk 2024 en categoria Al2.

Albert Guàrdia, bronze a la prova de Copa del Món d'Innsbruk 2023 en categoria Al2.

Marta Peche, or al Campionat d'Espanya 2024 en categoria RP1.

Andrea Sánchez, plata al Campionat d'Espanya 2024 en categoria RP1.

Paula del Carrer, or al Campionat d'Espanya 2024 en categoria Au2.

Ana Gómez, plata al Campionat d'Espanya 2024 en categoria Au2.

Conchi Aguilar, bronze al Campionat d'Espanya 2024 en categoria Au2.

María Cabezas, quarta al Campionat d'Espanya 2024, categoria Au2.

El Campionat de l'Europa de Paraescalada de Villars es podrà seguir els dies 24 i 25 d’agost a través de la pàgina de la Federació Internacional d'Escalada Esportiva.