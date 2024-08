Sarrià gaudeix d'un partit històric contra el Barça malgrat el correctiu (20-39)

Ni una calor insuportable va espantar una fidel afició del Sarrià que mitja hora abans de començar el partit ja omplia pràcticament de gom a gom el seu pavelló. Però l’ocasió valia la pena perquè no cada dia es juga davant el vigent campió de la Lliga de Campions, i a més, el públic ja venia preparat amb els seus ventalls, convertits en el millor aliat per atenuar l’alta sensació de xafogor.

L’espera prèvia es va fer llarga, però amb la presentació dels equips l’esclat d’eufòria no va faltar. Com tampoc durant el partit i amb el servei inicial, malgrat que la notòria diferència de nivell entre els dos equips convertia en una quimera qualsevol esperança de sorpresa. L’afició sarrianenca vivia cada una de les primeres jugades com si fossin les últimes d’un partit a vida o mort. Cada gol, cada aturada o cada acció positiva del seu equip era celebrada amb una cridòria eixordidora.

I és que el resultat, ateses les nul·les opcions de victòria era el de menys, però la lluita i el coratge dels gironins no es va trobar a faltar en cap moment, malgrat un 0 a 4 inicial en menys de quatre minuts que feia presiagar una aclaparadora victòria blaugrana.

Tot seguit els sarrianencs s’estrenaven amb un gol de Lucea però durava poc l’alegria perquè els àrbitres dictaminaven una exclusió de Pararols que obligava els locals a jugar amb porter jugar, amb el conseqüent risc que això suposava. El Sarrià intentava contenir el talent blaugrana amb uns minuts força positius, però els culers posaven una marxa més gràcies a un Ariño imparable (4-13). La diferència es mantindria entorn dels 10 gols fins al final de la primera part, que acabava amb un gol de Ballester en l’últim instant (8-17).

Després d’un temps de descans que serviria perquè les joves promeses del club puguessin saltar a la pista a jugar, el Barça tornava a posar la directa a la represa amb un parcial de 0 a 3 que tallaven Lucea i Rispau. Dins de les seves limitacions, els sarrianencs eren capaços de mantenir un intercanvi de gols durant uns minuts (12-23), però no podien fer res per aturar un Ariño que convertia en gol totes les pilotes que li arribaven des de l’extrem i que estava sent del tot diferencial en la segona meitat. I això que els porters del Sarrià, Moreno i Tomàs, feien tot el que podien amb aturades de mèrit a d’altres jugadors blaugranes.

Amb el transcurs dels minuts i una diferència que s’anava incrementant, els decibels i els ànims del públic van anar minvant. L’entrenador del Sarrià, Josep Espar, veient que al seus jugadors se’ls hi acabaven les forces, va aturar el partit per mirar de donar un últims impuls als jugadors que servís per reduir el correctiu i acabar amb millors sensacions del partit (14-31). I ho aconseguiria, perquè tant l’afició com els jugadors reaccionarien i viurien uns bons minuts amb accions boniques en atac i jugades de gran esforç defensiu (19-33). Als gironins només els hi acabarien sobrant uns últims instants de moltes imprecisions, però el matx acabaria amb un públic dret que es deixava la veu aplaudint els seus jugadors després d’un partit que mai s’oblidarà en la memòria dels sarrianencs.