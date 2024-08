Els gironins adoptats que vertebren el nou projecte del Bàsquet Girona

Sergi Martínez va néixer a Rubí i Juani Marcos a Rosario (Argentina), però amb el lideratge i implicació que van demostrar la temporada passada ja es van guanyar un lloc al cor dels gironins. Ells van percebre aquesta estima i no van dubtar en continuar la seva carrera al Bàsquet Girona, que té ple dret sobre ells després d'haver-los fitxat.

Avui han explicat en una compareixença els motius de la seva decisió i com encaren la nova temporda, i de pas han sigut els embaixadors de la presentació de la primera equipació per aquest curs. "Després de l'ajuda que em van donar, volia tornar aquí per continuar sumant experiència i ajudant el club. Són els que em van obrir les portes i estic molt agraït amb això. Tinc molt carinyo amb l'afició", va assegurar Juani Marcos. "Venia d'una situació complicada, de jugar pocs minuts i tenir poca confiança en mi, i el Girona em va obrir les portes i em va deixar tornar a ser el Sergi que era. Em va ajudar a millorar, a jugar amb confiança, i sé que encara puc donar més. Quedar-me aquí és la millor decisió que podia prendre de cara al meu futur. Conec el Fotis, sempre m'ha animat en els bons i mals moments, i res millor que quedar-me aquí amb la meva gent a gaudir del bàsquet com la temporada passada", va explicar l'aler català, que serà el capità del club.

Equipació trencadora

La samarreta principal mostra un disseny trencador amb l’estil que ha vestit el club en els darrers deu anys i mostra una forta arrelació amb la identitat gironina. El protagonisme del disseny l’agafa el blanc i el vermell, que representen el club i la ciutat, amb quatre franges vermelles que uneixen el club amb la senyera catalana i els quatre rius de la ciutat. Com en els darrers dos dissenys, en la part pectoral s’hi emmarca Girona, com a símbol de la ciutat i capital de la demarcació, amb el logotip del patrocinador principal del club, FIATC. En la part posterior, la senyera segueix ocupant la part de dalt mentre que, en els laterals, apareixen línies fragmentades, inspirades en equipacions de l’NBA. Aquest detall vol retre homenatge al president del club, campió de la lliga nord-americana. Del carrer a la pista i de la pista al carrer, amb el disseny de la nova equipació, el club vol reforçar la vinculació amb el territori i amb la ciutat que representa. La primera equipació ja està disponible a la botiga en línia del club, a la botiga oficial a Fontajau i estarà a la venda en el partit de pretemporada al pavelló el diumenge 8 de setembre.

Amb la presentació de la primera equipació del club, el Bàsquet Girona i PUMA fan oficial la seva relació de col·laboració i les dues entitats s’enllacen per créixer plegats i marcar un nou estil de moda de bàsquet en el mercat. El nou marxandatge vol remarcar la identitat de bàsquet de Girona en la pell que lluiran el primer equip i els aficionats de la demarcació.