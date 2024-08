Laia Palau serà tècnica ajudant d'Iñiguez a l'Uni

L’Uni Girona ha presentat el nou staff tècnic de cara a la pròxima temporada, que tindrà dues grans novetats. Per una banda, la incorporació de Laia Palau com a entrenadora assistent d’Iñiguez, i per l’altra, el renovat equip mèdic de dalt a baix després de les marxes de la històrica fisioterapeuta Beti Orden i de la també destacada metge Sílvia Treviño, entre d’altres.

Roberto Íñiguez continuarà com a entrenador de l’Uni, acompanyat per Jordi Sargatal com a segon entrenador del primer equip, mentre que Pau Condom seguirà com a Team Manager. Laia Palau s’incoporarà a l’equip tècnic com a tècnica assistent d’Iñiguez, i de moment, ho compaginarà amb el càrrec de directora esportiva. Anna Jòdar, campiona de lliga amb Roberto Íñiguez la temporada 2014-15, s’incorpora com a preparadora física.

L’altre canvi important és en l’equip mèdic, amb nous integrants després de les marxa en bloc ja anunciada dels membres de la passada temporada. El nou equip estarà format per Luisa Macias Cardona (Clínica Girona) i Pau Osorio (fisioterapeuta), substituint a Orden i Treviño.

Les jugadores de l’Spar Girona iniciaran la pretemporada aquest dilluns, 26 d’agost, amb les primeres revisions mèdiques, i la primera sessió d’entrenament està prevista pel dimarts 27 d’agost. Roberto Iñiguez tindrà més de 10 dies per començar a treballar automatismes abans del primer amistós el dissabte 7 de setembre (19:00 h) a Calonge contra un rival conegut: el BLMA francès. Els altres partits amistosos seran contra el Tarragona, el València, el Joventut i l’Estudiantes, a més de la possible final de Lliga Catalana.