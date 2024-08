La resurrecció de Paula Badosa: "Em van dir que no podria tornar a jugar al màxim nivell"

Paula Badosa, la brillant tennista de Begur de 26 anys, torna a somriure després d’un llarg calvari que li ha llastat el rendiment en els últims mesos. Les molèsties continuades a l’esquena la van posar contra les cordes, els metges van arribar a recomanar-li que deixés l’esport almenys un any i li van advertir, fins i tot, «que no podria tornar a jugar al màxim nivell».

La jugadora nascuda a Nova York, no obstant, sembla estar recuperant la seva millor versió després de vèncer a Washington i arribar a les semifinals de Cincinnati, una cosa que no passava des de fa més de dos anys. Una recuperació que dona esperances a l’esportista catalana per confiar a completar una bona actuació a l’Open dels EUA, que comença dilluns vinent. La tornada de Badosa ha sigut celebrada per personalitats del tennis espanyol, felices per recuperar la tennista que va arribar a estar en el número 2 del rànquing WTA coronant-se a Indian Wells el 2021.

Tot es va torçar a Roma 2023 quan, en un partit, es va fracturar una vèrtebra i, després de diversos intents de tornar a la normalitat, les molèsties es van prolongar i van acabar minvant el seu joc. L’única manera perquè pogués competir era infiltrant-se, segons li van dir els metges. «El que era estrany era que m’hagués d’infiltrar tant. Per a ells, la meva recuperació era estar un any aturada, tornar, màxim una infiltració i oblidar-me del tema... Però em feia mal i no em servien les infiltracions. Si em van arribar a dir que em retirés del tennis quan no responia el meu cos? Em van dir d’estar aturada més d’un any i així no hi hauria hagut possibilitat de tornar a jugar a tennis de màxim nivell. I per a mi no jugar a alt nivell no tenia sentit», va comentar Badosa en una entrevista amb la cadena SER.

El seu punt d’inflexió va arribar aquest any després de «tocar fons» en el Masters 1000 de Madrid, on va ser eliminada en la primera ronda. «No obstant, tinc una cosa en el meu caràcter que quan toco fons és com que trec forces: allà ho vaig passar molt, molt malament. Vaig estar una setmana fatal, però vaig mirar de buscar solucions en temes mèdics, en tema físic, en tema psicòleg... O sigui, vaig canviar-ho totalment tot i vaig dir ‘tornaré al que tenia el 2021’, va explicar Badosa.

«Trencar amb tot»

«Llavors faig un punt d’inflexió: crec que tothom al meu voltant em diu ‘ostres, s’ha tornat boja’, però jo vaig sentir això per dins. Sabia que era el que m’ajudaria, trencar amb tot, començar des de zero. Estava fora del Top 100, m’ha tocat picar pedra i ara cada partit serà una batalla. Confiava que sortiria, només tenia por per l’esquena», va afegir la tennista.

Badosa va arribar a estar en la posició 139 del rànquing, però a través del seu treball dur s’ha situat ja al lloc 27. El futur pròxim de la tennista de Begur se situa en el Grand Slam de Nova York. «No he passat mai de segona ronda. Em fa moltíssima ràbia, però ho tinc de nou aquí». Potser és el millor moment per fer el cop. «Puc fer un bon paper. Estic amb confiança, estic jugant bé i tinc les ganes de trencar aquesta barrera», va concloure Badosa.