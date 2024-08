Descobreix les noves equipacions de l'Uni Girona

L'Uni Girona, que torna a la feina dilluns, ha presentat aquest dissabte les noves equipacions per a la temporada 2024-25. A l'habitual de color vermell amb tocs negres, s'afegeix la clàssica de la senyera, groga i vermella. Per a l'ocasió, el club gironí també aposta per una samarreta commemorativa pel 20è aniversari de l'entitat, amb referències clares a la ciutat. Un disseny trencador que, ben segur, farà les delícies de tots els seus aficionats.