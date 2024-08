El gran repte de Paula Badosa i Marina Bassols

Paula Badosa i Marina Bassols són les atraccions gironines en l'Obert dels Estats Units, que comença dilluns a Nova York encara amb molts comentaris en els passadissos sobre l'italià Jannik Sinner i el seu positiu no sancionat en entendre que va ser un error del seu fisioterapeuta. La gran esperança espanyola és Carlos Alcaraz.

Flushing Meadows tornarà a convertir-se en el centre mundial del tennis durant les pròximes dues setmanes en les quals el serbi Novak Djokovic (número 2 del rànquing) i l'estatunidenca Coco Gauff (n. 3) defensen els seus títols de l'any passat.

Es presenta amb magnífiques sensacions Paula Badosa (n. 29), que aquest mes va guanyar el seu primer torneig des del gener de 2022 (WTA 500 de Washington) i que va aconseguir així mateix les semifinals de Cincinnati.

La catalana nascuda a Nova York debutarà no abans de les 19 hores davant la suïssa Viktorija Golubic (n. 73).

La tennista de Begur, que només es trobaria amb la polonesa Iga Swiatek, número 1 del món, en una hipotètica final, en cas de triomf disputarà la segona ronda amb la italiana Martina Trevisan o la nord-americana Taylor Townsend.

D'altra banda, la il·lusió de Marina Bassols no té límits després de derrotar a Talia Gibson (6-3 i 6-4) en la tercera i definitiva ronda de la prèvia per poder treure el cap al quadre principal del torneig americà. La blanenca accedeix per primera vegada a la fase final d'un Grand Slam.

El seu debut no serà abans de les 23 hores, i s'enfrontarà a Barbora Krejcikova. Tots els horaris estan condicionats a diferents canvis, amb la qual cosa no es poden assegurar al cent per cent.

Polèmica Sinner

En una edició normal, aquests dies es parlaria de la rivalitat entre Djokovic i Alcaraz (n. 3), el duel entre la polonesa Iga Swiatek i la bielorussa Aryna Sabalenka (n. 2), l'absència de Rafa Nadal, l'ascens del tennis estatunidenc (cinc homes en el top 20 mundial per primera vegada des de 1997) o els canvis en el gran novaiorquès perquè les seves llegendàries sessions nocturnes no acabin de matinada.

Però la prèvia de l'últim Grand Slam de l'any va saltar pels aires aquesta setmana quan es va saber que Sinner (n. 1) va donar positiu a Indian Wells, però l'Agència Internacional d'Integritat del Tennis (ITIA) el va declarar innocent considerant que es va tractar d'un error del fisioterapeuta en fer servir un producte amb clostebol, que és una substància prohibida.

«No crec en això», va assenyalar un Alcaraz que podria creuar-se amb Sinner en les semifinals. «Al final, va donar positiu, però hi haurà alguna raó per la qual l'hauran deixat continuar jugant que nosaltres desconeixem. Llavors, tampoc puc parlar molt més del tema. Al final de tot, ha sortit innocent, l'han donat per innocent. No hi ha molt més a parlar».